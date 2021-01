Patata del Fucino:preoccupazioni per l'adesione di Avezzano all'Associazione Nazionale Città della Patata

Il Consiglio Comunale di Avezzano ha approvato un progetto di inserimento della Patata di Avezzano,nell'Associazione Nazionale Città della Patata.



La notizia,per Agricoltura oggi,ha fonte Confagricoltura l'Aquila,che nel merito ha inviato una nota stamp,certamente non polemica,ma di esortazione a valutare bene un passo,quello del Comune di Avezzano,apprezzabile,per un verso,ma anche il contrapposizione con una certificazione di qualità,ben più autorevole e di prestigio,che è quella della IGP Patata del Fucino.



Il Presidente di Confagricoltura l'Aquila,Fabrizio Lobene,anch'egli produttore interessato,ha così dichiarato:"Una iniziativa estemporanea,nata dall’alto,senza alcun confronto con le categorie produttive,che avrebbero potuto contribuire a far comprendere ai promotori dell’iniziativa le vere necessità non solo dei produttori fucensi,ma anche le dinamiche commerciali e, quindi, le vere strategie di marketing di questo alimento,tanto importante per la nostra dieta"

Primo elemento,in evidenza,dunque,è quello di una iniziativa che sembra non avere tenuto conto,della realtà produttiva del Fucino,che (aggiungiamo) non è solo quella di Avezzano.



La IGP,rammentiamolo,insieme alla DOP è la più importante ed impegnativa certificazione di qualità,la cui approvazione,da parte dell'Europa,passa attraverso fasi complesse di azioni,consultazioni,valutazioni,che dopo un impegnativo iter,si concludono con la'approvazione di un disciplinare,severo e rispettoso delle esigenze del territorio,dei produttori,dei consumatori.



A tal propossito,questa è la dichiarazione di Stefano Fabrizi,direttore di Confagricoltura l'Aquila:"Vi sono regole comunitarie sulla salvaguardia delle denominazioni,ed elementari principi di marketing,che non possono essere elusi altrimenti si fanno danni alle imprese che stanno investendo soldi e credibilità sulla più importante produzione agricola del fucino che, fino al 2017, era anonima e non tutelabile.E aggiunge:bisogna prendere atto che la Patata del Fucino IGP è sicuramente un prodotto tipico,ma di massa,coltivato da imprese agricole professionali, destinato a vasti mercati nazionali ed esteri e che, per quantità prodotte e certificate, rappresenta, dopo appena tre anni, uno dei marchi vegetali IGP più importanti in Italia"



In sostanza,fa notare Stefano Fabrizi..."La nostra Patata IGP ha raggiunto una dimensione economica,che non può giovarsi di politiche destinate a tutelare e valorizzare piccolissime produzioni locali e circoscritte che mal si conciliano con quelle necessarie alla patata del Fucino IGP"



Secondo Confagricoltura l'Aquila,dunque,la denominazione patata di Avezzano non potrà mai essere riconosciuta e tutelata,ma potrebbe creare confusione,perché chiunque potrà utilizzare questa denominazione,da nord a sud,disorientando iconsumatori e danneggiando i notevoli sforzi e gli ingenti investimenti dei produttori locali”.

Nota di Redazione



Abbiamo fatto una ricerca sul web,sull'Associazione,che si è costituia recentemente,e sono 19 i comuni fondatori,alcuni di questi sono in Abruzzo,in Area Vestina,ad esempio,ma anche nella Marsica,con Gioia dei Marsi,e l'area sud della regione,con alcuni comuni del Medio Sangro. Tra l'altro,il presidente dell'associazione è di Pizzoferrato (Ch) il Sindaco Palmerino Fagnilli e uno dei vice prersidente è proprio il Sindaco di Avezzano,Di Pangrazio,che rappresenta la città più popolosa,con i suoi 40.000 abitanti! L'altro vice presidente è Igor De Santis,che rappresenta,invece,la città più piccola dell'Associazione,con 44 abitanti:Ingria,che fa parte della Città Metropolitana di Torino.

L'Associazione è nata con questa finalità:"mettersi in rete” e lavorare insieme, alla ricetta per valorizzare la pataticoltura di qualità, il paesaggio, i prodotti tipici, le tradizioni autoctone, la cultura e l’imprenditoria locale"