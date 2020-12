Un Natale che non sarà buono,per tanti,per troppi!

E' un momento di grande difficoltà,in cui tante,tante famiglie, e persone sole,non riescono ad avere il necessario,per vivere.

Le Associazioni di volontariato sono impegnate,ogni giorno,per dare un po' di aiuto.

Abbiamo avuto modo di ascoltare chi si occupa,direttamente di questa emergenza,e ha confermato quanto già,in fondo,sapevamo tutti:questa crisi sta colpendo duro,anche chi non,apparentemente,prima non aveva problemi.le file nelle parrocchie sono lunghe,perché alla povertà si sta aggiungendo altra povertà.

Cadere,è più facile di quanto si possa immaginare. Non la vogliamo "buttare" in politica,ma lasciateci esprimere il concetto facile,facile,che è iqui ,che potremo misurare la capacità di chi governa,e di chi deve operare,per il bene di tutti. Ci sono famiglie da sfamare,imprese da salvare,prepararsi ad affrontare un domani,che annuncia,ancor più difficile.

Torniamo,ora a parlare di solidarietà,quella bella e genuina,fatta da volontari,che si sentono coinvolti,con pienezza e convinzione.

Dovremmo citare molte iniziative,ma al momento ci limitiamo a ricordare quella del Banco Alimentare,quotidianamente impegnata,in queste missioni;anche quella di un'associazione di categoria del mondo agricolo,la Coldiretti,che esorta ad acquistare nei punti vendita Campagna Amica di Teramo,Chieti e Pescara,anche un po' di cibo,da rendere disponibile,per chi ha bisogno.



C'è anche una iniziativa del Teatro Madonna del Rosario di Pescara ( via Cavour 9) che sta effettuando una raccolta di alimenti. Su questa iniziativa,proponiamo l'intervista a Roberto Falone,animatore di tante iniziative di solidarietà.

Per poterla seguire,un click sul link in evidenza



PER CHI HA BISOGNO