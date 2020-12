CIA Agricoltori Italiani ha presentato in una vido conferenza stampa,l'opuscolo "Coronavirus SARS-CoV-2: Contributo alla comprensione della pandemia COVID-19"



Un progetto editoriale,pensato dall’Associazione Nazionale Pensionati e realizzato con la collaborazione di Cia-Agricoltori Italiani Abruzzo e con la supervisione scientifica del dottor Arturo Di Girolamo, Infettivologo dell'Asl Lanciano-Vasto-Chieti e membro del GTS Regione Abruzzo.



Agricoltura Oggi ha partecipato al webinar,che iniziato con i saluti del Presidente di ANP Abruzzo,Dino Bruno,che ha iniziato con riferimenti sulle pandemie,documentate nelle pagine della storia,e che l'uomo ha dovuto affrontare,superando ostacoli,che in alcuni casi sembravano davvero insormontabili. Il senso di queste citazioni sta proprio nel non dimenticare che problemi,come quelli e come questa pandemia,sono sempre dietro l'angolo.

Oggi,disponiamo di mezzi che nei tempi che furono erano inimmaginabili,ma i pericoli,in fondo,sono sempre gli stessi. A tal Pproposito,il Presidente ANP Abruzzo ha citato la ricercatrice Ilaria Capua che esorta,continuamente,a tenere senmpre alta la guardia:non bisogna sottovalutare la situazione!

Il Presidente Bruno ha anche fatto cenno alle conseguenze sul sistema economico del Paese,che sta subendo ripercussioni,molto gravi,soprattuto su piccoli imprenditori ed esercenti. Si parla di fondi che UE metterà in campo,per l'emergenza,come fu,dopo la seconda guerra mondiale,con il Piano Marshall e il Piano Shuman:oggi,però,ha detto,si litiga troppo,per la ripartizione e, con riferimento alla sanità,ha detto,9 miliardi sono veramente pochi,per risolvere i grandi problemi,che si trascinano da anni ed anni!



Il Vice Presidente Nazionale,Mauro Di Zio,presidente di CIA Abruzzo,ha elogiato l'iniziativa dell'Opuscolo,molto utile per accrescere il senso di responsabilità,nei comportamenti peersonali e collettivi.



Una responsabilità che può essere solo frutto della consapevolezza,che nasce dalla Conoscenza.



Improntato sul senso di responsabilità è anche il riferimento di Mauro Di Zio sulla particolare consapevolezza che i fondi che riceveremo graveranno sul debito pubblico,che nel nostro Paese è già molto alto,e che (non va dimenticato) sarà una pesante eredità che lasceremo ai nostri giovani.



Pertanto,il Vice Presidente Nazionale CIA auspica che davvero quei fondi saranno spesi,seguendo piani ben congegnati,con propsettive concrete per il futuro e dunque,con oculatezza.



Sollecitato da un nostro intervento,nel quale abbiamo ricordato un'altra iniziativa di CIA,per l'emergenza Covid,quella del Vademecum di sicurezza,per gli agricoltori e allevatori,Mariano Nozzi,direttore CIA Abruzzo,ne ha ricordato un'altra,molto importante,che è stata quella della raccolta di alimenti,da destinare a chi si trova in gravi difficoltà.



L'Opuscolo è stato stampato in 30.000 copie ed è disponibile nelle sedi di CIA Agricoltori Italiani ed in alcuni ambulatori.



C'è anche una versione digitale che renderemo disponibile anche in questo spazio (il link),e che potrete trovare nel sito di CIA Agricoltori Italiani dell'Abruzzo.



Concludiamo con alcune considerazioni del dr.Arturo Di Girolamo,dirigente medico della Clinica Malattie Infettive ASL2 Lanciano Chieti Vasto.



Gentilmente,il dottor Di Girolamo ha risposto ad alcune domande,ribadendo alcuni concetti essenziali,come quello di indossare la mascherina,ma di mantenere sempre le distanze di sciurezza:la sola mascherina,non è sufficiente,se ci troviamo insieme ad altri,tanti o pochi che siano.

La Mascherina ha lo scopo di difendere gli altri,e non se stessi,di qualsiasi tipo essa sia!



Con il dr. Di Girolamo si è parlato anche della qualità dell'informazione,che secondo alcuni è talvolta caotica:è importante che ci sia,anche se le fonti sono tante,purché sia sempre corretta;quindi,dobbiamo essere sempre cauti Un esempio? Una delle persone che hanno partecipato al Webinar - Cia Abruzzo,ha chiesto se sia vero che alcuni gruppi sanguigni siano più soggetti al Covid. La risposta del dr. Di Girolamo è stata che non c'è nulla di scientificamente provato,e che dunque un'affermazione del genere non è tra quelle,almeno ora,da considerare attendibili.



Per concludere:iniziativa utile,quella di ANP e CIA Abruzzo,che tiene alta l'attenzione non solo sul problema sanitario,ma che ha consentito di ragionare anche sugli aspetti sociali ed economici,che riguardano anche le nuove generazioni.

p.trita