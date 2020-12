Esportazione delle mele italiane a Taiwan:campagna 2020/2021

Operazione iniziata nel novembre scorso,e la Ministra Teresa Bellanova ha sottolineato l'impegno delle autorità di Taiwan e italiane,per superare le difficoltà,causate dalla pandemia.



Infatti,gli ispettori fitosanitari taiwanesi non sono potuti giungere nel nostro Paese,per la prevista visita annuale,propedeutica all’avvio della campagna di esportazione.



Grazie alla spirito di collaborazione e all'efficace operatività delle strutture periferiche regionali e dei produttori,le aziende italiane potranno raggiungere quel mercato,così importante.



Importante,mettere in evidenza che le Autorità taiwanesi hanno autorizzato l’esportazione verso il loro Paese,fidandosi delle verifiche effettuate dal Servizio Fitosanitario Nazionale presso i frutteti e gli stabilimenti di lavorazione,dove hanno accertato la sussistenza dei requisiti fitosanitari del protocollo definito nell’ambito del Memorandum d’intesa siglato a maggio 2020.



Le Autorità taiwanesi hanno demandato al Servizio Fitosanitario Nazionale il compito di effettuare le ispezioni alle aziende, previste per la verifica dei requisiti. I Servizi Fitosanitari Regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige e Veneto, sulla base delle puntuali indicazioni operative fornite dalle Autorità taiwanesi, hanno provveduto in tempi estremamente rapidi ad effettuare le ispezioni, i cui esiti sono stati successivamente trasmessi alla parte taiwanese dal Servizio Fitosanitario Centrale.