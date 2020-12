Notizia del 3 novembre 2020 - Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise,che ha inviato questo comunicato!

I cambiamenti che si apportano non sempre sono di carattere assolutamente negativo per la natura.

Moltissime specie di uccelli infatti, hanno fatto del Lago di Barrea, una tappa delle loro migrazioni o un luogo sicuro per la nidificazione. Dal 1977 il Lago è riconosciuto come zona umida d'importanza internazionale, inserito nell'elenco della Convenzione di Ramsar che tutela le aree palustri del mondo.

Il Parco Nazionale cita una collaborazione con ENELiniziata 4 anni fa.Una collaborazione,che ha comportato la modifica della fluttuazione delle acque del bacino, al fine di migliorare i livelli di biodiversità del lago e il funzionamento dei suoi ecosistemi. Intervento che riguarda il Lago di Barrea,che l'Ente ha il compito di gestire!

Interventi ritenuti necessari,per le caratteristiche di un lago,come quello,artificiale,nel quale le fluttuazioni sono considerevoli e tali da impedire lo sviluppo delle “macrofite”, ossia della vegetazione acquatica formata da alghe di grandi dimensioni e da piante sommerse o galleggianti.



Vegetazione,che rappresenta un elemento fondamentale,per il buon funzionamento degli ecosistemi dei laghi, ambienti importantissimi per la biodiversità e minacciati dalle attività umane e dai cambiamenti climatici.

Le piante acquatiche, inoltre, sono validissimi indicatori della “salute” di un lago,essendo molto sensibili all’inquinamento.

Negli ultimi 4 anni le variazioni di livello del lago sono state ridotte entro un massimo di 7 metri con un abbassamento del livello del lago,che avviene nel solo periodo autunnale, contrariamente ad altri bacini che vengono svuotati in estate.

Nota Bene - Una prima valutazione degli effetti della nuova gestione è stata svolta durante la scorsa estate dai botanici delle Università della Tuscia e della Basilicata, che stanno realizzando la nuova carta degli Habitat del Parco protetti dalle Direttive Europee. Nel corso dello studio, infatti, sono stati campionati i fondali del Lago a varie profondità.

Leonardo Rosati, docente di Botanica all’Università della Basilicata :“Abbiamo trovato ben nove specie di macrofite, tra piante acquatiche, muschi sommersi e alghe di grandi dimensioni” - “Si tratta di un risultato sorprendente; ci aspettavamo di trovare quasi solo fango, come generalmente avviene nei laghi artificiali. Tra i 2 e i 4 m di profondità rispetto al livello dell’acqua estivo ci sono addirittura delle vere praterie sommerse dell’alga Chara vulgaris, tutelata dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea”.