Dicei milioni per olivicoltura e ovi caprino!

E' il risultato di un accordo,raggiunto in sede di Confereza Stato Regioni,e i due ministeri Mipaaf e Mef

Verranno stanziati 10 milioni di euro previsti dal Decreto Emergenze Agricole.(foto-il Sottosegetario MIPAAF Giuseppe L'Abbate)

Un provvedimento,maturato dall'analisi di quanto accaduto in Puglia,per l'olivicolturw,e in Sardegna,per il settore ovi caprino.



Le risorse sono finalizzate a sostenere i comparti ovi-caprino e olivicolo,con un contributo che assorbirà i costi sostenuti per gli interessi su mutui bancari,contratti entro il 31 dicembre 2018.



Il Sottosegretario Mipaaf,Giuseppe L'Abbate,la considera una tappa fondamentale,nell'erogazione delle risorse dedicate a due comparti che hanno vissuto notevoli criticità durante il periodo autunno-inverno 2018-2019, a causa sia delle gelate in regione Puglia che hanno drammaticamente abbattuto la produzione di olive,sia per la crisi del prezzo del latte ovi-caprino in Sardegna.



Ora,non resta che attendere,che vengano avviate le procedure per erogare le risorse che spetterà ad ISMEA mettere in campo,con celerità!



I 5 milioni di euro dedicati al settore olivicolo saranno destinati ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva relativa al triennio 2016-2018.



I 5 milioni di euro destinati alle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino,saranno o concessi ad ogni singolo produttore, in ammontare proporzionale al numero di capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, come da Banca Dati Nazionale.



Gli aiuti sono concessi nel limite massimo del regime "de minimis" mentre ad Ismea, ente erogatore, vengono riconosciuti 200.000,00 euro per la gestione amministrativa dell'iter delle domande di sostegno.