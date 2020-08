Manoppello ricorda le vittime della tragedia di Marcinelle!

Sono trascorsi sessantaquattro anni,da quel tragico evento dell'otto agosto,nel quale si verificò l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, a Marcinelle in Belgio. In quel terribile giorno, persero la vita 262 minatori, di cui 136 erano italiani e di questi,60 erano abruzzesi: 23 di loro provenivano Manoppello per questo considerata “Città Martire”

Il Comune di Manoppello,cittadina in provincia di Pescara,ha commemorato, le vittime di Marcinelle con un evento che si è svolto nella Piazza,ititolata proprio ai "Caduti di Marcinelle"



Sono state proposte immagini storiche, con foto d’archivio, e prime pagine deli giornali dell’epoca ed elementi che sono stati messi a disposizione dalla Mostra Cuore Amaro,curata dall'Associazione Marcinelle per non dimenticare, e da "Bosco dei Ricordi" di Max Pelagatti,curata da Enrica Buccione, con il contributo della Fondazione PescarAbruzzo).

La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al monumento in memoria delle vittime del Bois du Cazier, seguita da una preghiera e dalla lettura dei nomi delle 60 vittime abruzzesi di Marcinelle.

La lettura per il ricordo di quanti persero la vita nelle viscere della terra mentre facevano il proprio lavoro,è stata affidata ad un ragazzo,per rappresentare la continuità della memoria,che resterà sempre viva,così diventando futuro,proprio perché sono i giovani a ricevere il testimone di un evento,che non può e non deve essere dimenticato.

Alla commemorazione hanno partecipato mogli, figli, nipoti dei Caduti di Marcinelle: c’è la signora Lucia Romasco,la signora Maria Di Valerio,che in quel tragico evento persero i loro compagni di vita.



Durante la cerimonia,la signora Lucia,emozionata, ha ricordato quei giorni difficili,le pessime condizioni di lavoro, la fame, la miseria... E,quella tremenda esplosione del Bois du Cazier:c'era anche lei,in quei funesti momenti:era l'8 agosto del 1956 e Lucia aveva soltanto 21 anni e un figlio di 20 mesi, quando suo marito Santino Di Donato, che ne aveva 26, non tornò più dalla miniera.

Camilla Iezzi,ha il nome del papà Camillo,che a causa della tragedia,non ha mai conosciuto:nasceva,proprio mentre si svolgevano i funerali delle vittime.

Alla cerimonia,erano presenti degli ex minatori, che hanno lavorato in altre miniere del Belgio e che fanno parte dell'associazione Marcinelle per non dimenticare presieduta da Davide Castellucci,che a quel tragico evento ha dedicato un museo.



Il Sindaco di Manoppello,Giorgio De Luca ha così commentato questi momenti di commemorazione:“Non è superfluo ricordare quanto Marcinelle appartenga al nostro vissuto di comunità. A 64 anni da quella che è comunemente riconosciuta come la catastrofe per antonomasia degli italiani all’estero siamo, ancora oggi, e come ogni anno trascorso da allora, a commemorare le vittime"



E il Primo Cittadino ha ricordato Antonio Sacco,il più giovane delle vittime,che aveva appena 16 anni:" Non fu la prima, né l’ultima tragedia sul lavoro, ma rappresenta uno dei tasselli più dolorosi del variegato mosaico della migrazione italiana nel mondo. L’incendio nella miniera di Marcinelle, non rappresenta solo l’ennesimo tributo di migranti allo sviluppo economico europeo, ma anche il momento più drammatico di un’intera epopea migratoria”.



Alla cerimonia ha voluto essere presente anche il Presidente della Regione Abruzzo,Marco Marsilio:“Tutto quello che faremo non sarà mai sufficiente per commemorare Marcinelle e ricordare quelle storie di fame e miseria, ma anche di grande dignità. Oggi celebriamo con devozione le vittime di un disastro nazionale, ma, nel contempo, dobbiamo consegnarne ai giovani gli insegnamenti quale patrimonio imprescindibile delle nuove generazioni che non devono dimenticare cosa accadde in quegli anni in cui la vita degli italiani valeva meno del carbone”.



Presente anche il Senatore Luciano D'Alfonso,che ha esortato a coltivare sempre il ricordo:“Siamo in questa piazza dedicata ai Caduti di Marcinelle per fare un esercizio di memoria e civiltà per continuare a trasmettere una grande eredità che passa per temi importanti a partire dalla sicurezza sul lavoro. Dobbiamo coltivare l’albero della memoria, che ha radici profonde, ma che è capace di guardare al cielo. Un albero carico di sangue e di dolore che però ci dice di tenere sempre accesa la fiammella del ricordo, per non dimenticare cosa è accaduto 64 anni fa”.

Il rappresentante del Governo,il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo,ha voluto accostare quel triste fenomeno di emigrazione,con l'immigrazione di chi ora chiamiamo gli extracomunitari: “All’epoca gli italiani che lavoravano nelle miniere, non erano extracomunitari... Quella parola non ancora era esisteva,ma erano comunque considerati diversi. Anche loro erano "musi neri":quegl'italiani che venivano dall’Abruzzo e da tutta Italia, come dimostra la triste anagrafe della tragedia di Marcinelle sepper dimostrare, sempre, grandissima dignità come uomini e come lavoratori"