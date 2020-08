Coldiretti:un piano straordinario per sostener produttori e famiglie in difficoltà!

Ci siamo occupati di questo argomenti,qui in News dalle Regioni,citando Confagricoltura l'Aquila,che ha descritto quanto sta accadendo,tra i produttori del Fucino,che sono in condizione di mercato negativa,con il problema di sempre ( chi impone il prezzo,nella filiera) che rischia di avere conseguenze disastrose.

Abbiamo descritto,citando il Presidente Fabrizio Lobene,un quadro dalle tinte fosche,nel quale i produttori sono costretti a distruggere buona parte del raccolto,per cercare di salvaguardare il valore delle loro produzioni,nel confronto domanda offerta,nel gioco delle parti tra agricoltori e chi vende.

Qualcuno,tra le persone ha anche espresso la più scontata delle valutazioni:i prezzi al campo si abbassano,quelli nei negozi salgano,a danno delle famiglie.

Amche Coldiretti fa sentire la sua voce,esprimendo grandi preoccupazioni,forse anche consideraqndo che la portata dell'emergenza Covid potrebbe ancora essere sottostimata e che i guai peggiori potrebbero ancora arrivare.

Coldiretti torna spesso alla carica,per condividere con la pubblica opinione quanto sta accadendo,ma cita anche l'iniziatiuva positiva,che da un mmento,così difficile si sta costruendo in Terra di Fucino:Cinquemila chilogrammi di carote, patate, radicchio e altre decine di cassette di verdure sono stati consegnati al vescovo Pietro Santoro della Diocesi di Avezzano per le persone in difficoltà con un gesto simbolico di solidarietà,ma anche di sensibilizzazione per la situazione pesante che si vive nelle campagne.

L'Agricoltura non si è mai fermata,sfidando il Covid,nell'interesse della collettività,per non far mancare l'approvvigionamento costante e garantito ai punti vendita,quindi alle famiglie,ma tra questa emergenza e le conseguenze di fenomeni meteo, disastrosi,,la situazione complessiva nelle campagne,è davvero difficile,da affrontare.Per questa tragione,

Coldiretti auspica che il Governo possa tenere sempre presente che gli agricoltori sono costretti ad accettare compensi al di sotto dei costi di produzioni e intervenga con una consistente operazione di sostegno,con un piano straordinario di almeno un miliardo di euro per acquistare cibo 100% Made in Italy da destinare alle famiglie più povere per la crisi sociale senza precedenti che l’Italia dovrà affrontare.

Per Coldiretti si tratta di un intervento necessario,per fare fronte a quella che è diventata una vera e propria emergenza e, allo stesso tempo, sostenere il lavoro e l’economia del sistema agroalimentare tricolore duramente colpito dalle difficoltà delle esportazioni e della ristorazione. In un momento difficile per l’economia e l’occupazione nazionale il consiglio della Coldiretti è di acquistare prodotto italiano e sostenere la campagna #mangiaitaliano.

( nelle foto immagine del Fucino;agricoltori che consegnano i loro raccolti,per solidarietà;il presidente di Coldiretti Abruzzo,silvano Di Primio.