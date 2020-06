Fauna Selvatica:Confagricoltura l'Aquila chiede chiarezza!

Comunicato di Confagricoltura l'Aquila,sull'annoso problema dei cinghiali.

Un comuncato,dai toni severi,per stigmatizzare la grave situazione,per la quale il sistema senbra essere ancora impotente. Troppi danni e troppi incidenti! Ma,quale è la causa?



Confagricoltura l'Aquila la individua in quella,che definisce la babele di interessi contrapposti, che ha portato ad una guerra di posizione.

Ci dovrebbe essere un solo obiettivo:liberare dagli ungulati tanti luoghi dell'Abruzzo,il cui spopolamento è progressivo e inesorabile.

Confagricoltura l'Aquila cita il caso della Valle Subequana,dove si registra la più alta concentrazione di animali selvatici. Un'area dove sono sei paesi,cinque dei quali al di sotto dei 500 abitanti,per complessive 2.704 anime ( ne erano 3.035,dieci anni fa),e dove i selvatici sembrano volersi sostituire agli umani.



"Poche attività commerciali, qualche artigiano e una trentina di imprese agricole condannate a morte dagli animali selvatici e dalla contrapposizione degli interessi di cacciatori e sacerdoti dell’ambientalismo metropolitano, ciechi davanti al fallimento complessivo delle loro pratiche e politiche del tutto ininfluenti allo sviluppo dei borghi rurali".



Per Confagricoltura l'Aquila,l'obiettivo dev'essere unico e inequivocabile:liberare quelle aree dai selvatici,che ( aggiunge) "se sono lupi,cervi, caprioli creano strazio e titoli sui giornali,ma se sono cinghiali...Gramaglie più attenuate".



Non c'è una caccia buona ed una meno buona,concetto che il Direttore,Stefano Fabrizi, attribuisce al leader dell'associazione di allevatori,COSPA Abruzzo,Dino Rossi,ma soltanto un problema da risolvere,una volta,per tutte,perché:"Ostacolare gli agricoltori, che vogliono svolgere con dignità il lavoro ereditato da tradizioni familiari antiche, oltre che stupido è un affronto al principio costituzionale della libertà di impresa".

E' un concetto,in verità,molto interessante!



Bisogna tutelare chi vuole restare i quelle aree,e non lo si può fare con i programmi e i fondi europei "spesso utilizzati senza dignità da alcuni,mentre altri per lucrare in modo spudorato,senza produrre nulla"

Gli agricoltori,dunque,chiedono solo chiarezza e concretezza,per sostenere le famiglie e continuare a vivere in questi paesi,dove si trova la propria terra.