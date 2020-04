Le conseguenze del Coranvirus,nel mondo vino ! Analòisi e Proposte!



Una superficie agricola complessiva di circa 30 mila ettari;una produzione regionale annuale di circa 4.500.000 quintali di uva e oltre 3 milioni di ettolitri di vino,dei quali,un milione,a denominazione di origine.

Bisogna aiutare le aziende con misure di compensazione delle perdite,che devono riconoscere almeno il recupero dei costi diretti di produzione.



La chiusura forzata di alberghi, agriturismi, bar, e ristoranti,in Italia e all’estero,ha causato un notevole calo delle esportazioni,che nel 2019 avevano registrato una crescita del 2,2 per cento rispetto al 2018 per un valore di oltre 187milioni di euro.

Secondo Coldiretti,i mercati,che preoccupano maggiromente sono Usa, Cina,e i Paesi del Nord e la Germania,per quanto riguarda l'Europa!

Sono necessari interventi sia da parte del Governo che dell'Europa,con notevoli investimenti pubblici e privati,chere includano un piano straordinario di comunicazione sul vino,miglior esempio di Made in Italy,in assoluto.



L'UE deve alimentare una misura OCM,per consentire alle cantine di utilizzare i fondi,anche per attività di informazione e promozione sul mercato interno e Europeo. E con i fondi OCM,bisogna anche semplificare e rendere più flessibile la gestione di tutte le misure del Programma Nazionale di Sostegno,finanziato con i fondi di settore Ue - OCM vino, iniziando da quelli,già previsti nel recente decreto del 31 marzo scorso,varato dal Ministero delle Politiche Agricole,che da soli,però,non bastano!



Coldiretti Abruzzo descrive un quadro negativo,con giacenze della produzione,dell'invenduto,per il quale si renderebbero necessarie risorse aggiuntive, e per il contenimento della produzione della prossima vendemmia.

Coldiretti,a tal proposito,ha presentato al Governo il piano salva vigneti,che prevede una distillazione volontaria,per togliere dal mercato almeno 3 milioni di ettolitri di vini generici,da trasformare in alcol disinfettante per usi sanitari.



Una misura che potrebbe favorire l’acquisto di alcol italiano che sugli scaffali è stato il prodotto,che ha registrato il maggior incremento di vendite,nel contemp,riducendo le eventuali eccedenze produttive.



Infine,Coldiretti rammenta di aver proposto una vendemmia verde,per ridurre la produzione dei vini di qualità,così da evitare un eccesso di offerta.