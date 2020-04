Pagina 1 di 2

Il WWF Abruzzo ha contattato la Regione Abruzzo,affinchè non dimentichi la protezone del Fratino,piccolo trampoliere,che troviamo sulle spiagge italiane,e dunque,anche in quelle abruzzesi.



Auspicando la riapertura della stagione estiva,la Regione intende avviare una fase di pulizia delle spiagge,per la quale WWF non è certo contraria,purché si evitino mezzi meccanici,che potrebbero distruggere i nidi e le uova del piccolo trampoliere,che è specie protetta.

Filomena Ricci,delegata WWF Abruzzo, rammenta che,nonostante le tutela normativa,il Fratino registra da anni una consistente diminuzione di esemplari,in Italia e in Europa. Secondo i dati del Progetto “Salvafratino Abruzzo”, promosso dall’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” e dal WWF Abruzzo, in Abruzzo,le nidificazioni sono attualmente circa 50 a stagione e non tutte hanno successo: un numero così esiguo, da mettere a rischio la stessa presenza della specie,nel territorio.



Quest'anno,anche in considerazione della diminuita pressione antropica,è molto probabile che il Fratino,possa avere maggiore successo riproduttivo,e diffondersi anche in aree,dove solitamente la sua presenza è ostacolata dalle normali attività.