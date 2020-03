CIA Agricoltori taliani:il Covid19 lo sconfiggiamo anche con i B2B Virtuali!

Innovare,utilizzando,sempre più,le possibilità della tecnologia.

Con l'emergenza,che stiamo vivendo,riteniamo inevitabile,stringere i tempi,per modificare le nostre abitudini.

Un esempio concreto,ci viene da CIA Agricoltori Italiani,che insieme alla Japan Italy Economic Federation ha promosso un B2B,in videoconferenza,per superare l'impasse,provocata dalle misure di prevenzione,anti coronavirus.

Iniziativa pilota,è stata l’incontro dedicato al mondo del vino coordinati dalla sede nazionale di Cia,che ha messo in contatto i produttori di sei regioni (Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia) con importatori e distributori giapponesi.

Si può,dunque e,se non per tutte le necessità di contatto,è un metodo,da adottare!

Questo B2B virtuale è stato inaugurato, con la videoconferenza Roma-Fukuoka:Cia e JIEF hanno consolidato la convinzione, già da tempo condivisa, che fosse necessario andare oltre le consuete modalità d’incontro e offrire a produttori italiani e acquirenti esteri anche la possibilità d’incontro commerciale,utilizzando tutte le opportunità,che la tecnologia ci consente!

Ecco,csa si è fatto,e cosa si farà!

Gli appuntamenti avranno cadenza bimestrale e il prossimo è programmato per il 26 marzo.

Coinvolgeranno produttori agricoli italiani di ogni settore, principali importatori e distributori giapponesi. L’iniziativa segue il programma 2019-2020 definito dalle due organizzazioni, con un protocollo ufficiale finalizzato a interventi e iniziative per la promozione del Made in Italy agroalimentare e del turismo rurale attraverso i suoi agriturismi.

La Tecnologia Utilizzata

A rendere l’operazione realmente innovativa,è stata la possibilità di applicare,nella videoconferenza, i sistemi informatici a disposizione delle aziende appartenenti al network della Japan Italy Economic Federation. Tra questi,c'è una applicazione,sviluppata da partner JIEF, per la gestione delle informazioni a distanza e la condivisione rapida, snella e affidabile di materiale informativo.

La fase preparatorie e il proccedimento



Prima di tutto,c'è i selezione delle aziende italiane da parte dei buyer individuati da JIEF (Japan Italy Economic Federation).

Segue un momento informativo, per l’invio dei dati,tramite App.

Poi,si procederà alla spedizione dei campioni, richiesti dagli importatori per consentire una valutazione preventiva,di prodotto e listino prezzi, in vista dell’incontro!

Due settimane dopo ( 15 giorni) si potrà effettuare la videoconferenza, guidata e assistita, dall’ufficio internazionale di Cia.

L'incontro dura 15-20 minuti per l’approfondimento e la chiusura di accordi.

Ogni produttore ha modo di collegarsi direttamente dalla sua azienda, usufruendo di una reale opportunità di business, che però non richieda rilevanti investimenti di tempo e denaro, di solito necessari nelle missioni all’estero.