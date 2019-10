L'Orso Marsicano è ancora in Pericolo:rischio d'estinzione!

E' l'allarme di WWF,che che ricorda come questa sia una specie unica in Europa e che vive sulle montagne d’Abruzzo e in pochi altri siti dell’Appennino centrale.

Filomena Ricci,delegato del WWF Abruzzo,rammenta che “ne sono rimasti soltanto poco più di 50"L’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) considera questa sottospecie “in pericolo critico”,Critically Endangered (CR), l’ultimo gradino prima dell’estinzione.

Non c’è più tempo da perdere”.

WWF ha chiesto, al Governo e al Parlamento, una legge speciale che istituisca la Rete Ecologica dell’Appennino,e che la finanzi con 6 milioni di euro, a tutela dell’habitat dell’Orso.

In particolare,al Ministero dell’Ambiente,sono stati chiesti fondi regolari e adeguati a favore dell’Orso,per progetti di sistema nei Parchi Nazionali; ai Parchi stessi e alle Regioni l’istituzione delle Aree Contigue previste da decenni e tuttora non completate, oltre a fondi sufficienti per la prevenzione dei danni;.

Alla Regione Abruzzo,WWF chiede personale per la Rete di Monitoraggio Orso e ai Comuni regolamenti per gestire l'adeguatamente, in accordo con le ASL le fonti trofiche e il randagismo canino.

Per sostenere il suo impegno,WWF ha promosso una manifestazione,lo scorso 11 ottobre,con 50 orsetti di cartapesta,esposti davanti alla sede della Camera dei deputati

L’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è una sottospecie di orso bruno unica al mondo, che vive solamente in Italia, tra Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale della Majella e aree appenniniche limitrofe. È più piccolo del “cugino” alpino ed europeo dal quale si differenzia per il diverso patrimonio genetico (confermato da recenti studi) e per il comportamento: secoli di stretta convivenza con l’uomo e le sue attività hanno infatti plasmato il comportamento di questi orsi che sono particolarmente mansueti. Il millenario isolamento,ne ha consentito la purezza genetica,che (purtroppo) è anche causa del pericolo "critico"d' estinzione!