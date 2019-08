CIA Abruzzo:una crisi di governo pericolosa!

Crisi di governo e preoccupazioni espresse da CIA Abruzzo,attraverso il suo presidente Mauro Di Zio ( foto),che teme pesanti ripercussioni,per il mondo agricolo.

La sua dichiarazione:"Non possiamo che essere preoccupati,dichiara il Presidente Di Zio, perché la crisi avviene in un contesto che vede i paesi europei impegnati nella formazione della nuova Commissione: già l'Italia non partiva da una posizione favorevole, e partecipare alle trattative in un contesto simile non migliora certo le cose.

Il Paese attendeva risposte per fronteggiare la difficile situazione economica e sociale con strategie di rilancio dei consumi, di riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale, di eliminazione del carico di burocrazia, di rimozione dei nuovi divari economici,che si registrano nella popolazione,in particolare,tra le differenti aree del paese.

L'Abruzzo,continua il Presidente Regionale CIA,ha necessità di iniziative per dare dinamismo ,con strategie,volte alla crescita,con sapiente erogazione dei servizi, innovazione tecnologica, infrastrutture materiali ed immateriali,facendo sì che nessun territorio venga penalizzato.