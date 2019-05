E' la sesta edizione del premio,che il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha promosso per valorizzare la narrazione dei propri vini e territori per aumentarne la conoscenza. Il premio, come ogni anno, verrà assegnato a quei giornalisti che sono stati selezionati da una giuria tra i più meritevoli per i loro scritti/servizi TV incentrati sull’Abruzzo.

Coordinate di Words of Wine 2019 - Aurun Pescara - venerdì 31 maggio 2019 - ore 9.30

Cerimonia di premiazione,prevista per le 12.30 circa.

Apertura con i saluti di Valentino Di Campli, presidente Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo,

Emanuele Imprudente, vicepresidente Regione Abruzzo con delega alle Politiche Agricole

(Foto - Valentino Di Campli)

Un'idea del presidente emerito del Consorzio,Tonino Verna,presidetne di Cantina Tollo,che si è rivelata,molto importante,anche in chiave di promozione dell'Abruzzo,e anzi,per il Presidente del Consorzio,Valentino Di Campli,Words of Wine è proprio un modo,per far parlare di Abruzzo e di Vini dell'Abruyzzo

Il premio vene assegnato ai giornalisti,che sono stati selezionati da una giuria tra i più meritevoli per i loro scritti/servizi TV incentrati sull’Abruzzo,che ha certamente bisogno,ancora,di molta attenzione,per definire la propria personalità enologica.

La premiazione sarà anticipata da una tavola rotonda sul tema: