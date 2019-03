E' un delle colture,che sono considerate tr ale più promettenti,per la varietà di utilizzo.

Questa informazione è riferita al territorio di Catania.

E' un'info tecnica sulla semina di canapa industriale nelle aziende, associate a Confagricoltura Catania, che hanno aderito al progetto di sviluppo e partnership avviato in Sicilia dall’azienda italo canadese Canapar.

Un progetto che vale 40 ettari di coltivazioni!

"Questa collaborazione è iniziata proprio con la campagna agricola 2019.

Il nostro obiettivo è raddoppiare entro il prossimo anno le terre coltivate a canapa e Confagricoltura rappresenta per l'azienda italo canadese un'occasione strategica.

Interessante considerazione,che riguarda la sostenibilità della canapa,che essendo un potente fito-estrattore di metalli pesanti dai terreni,è potenzialmente utilizzabile per la bonifica dei suoli contaminati nelle aree industriali”

Anche dal punto di vista economico ci sono numeri interessanti che stanno rendendo il settore appetibile per tantissimi agricoltori. Infatti nel campo dei seminativi, sebbene il grano duro rimane la coltura principale, la crisi del comparto e la mancanza di valide alternative apre interessanti opportunità per la diffusione di altre specie.

La canapa rappresenta sicuramente una di queste e, in particolare, una valida alternativa come coltura miglioratrice rispetto alle tradizionali leguminose da granella o da foraggio