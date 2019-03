Abruzzo al Buy Tourism Online

Produttiva partecipazione dell'Abruzzo al BTO – Buy Tourism Online,l’evento di riferimento per le connessioni tra turismo e innovazione. Evento,che si è svolto nella Stazione Leopolda di Firenze.

L’Abruzzo è stato protagonista in due momenti del programma scientifico della giornata odierna.

L'Abruzzo ha anche avuto uno spazio, totalmente dedicato, nel quale ha potuto descrivere le iniziative messe in campo dal Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio per accelerare il processo di digitalizzazione nella promozione del territorio e dell’offerta turistica abruzzese.

Un percorso che si sviluppa anche attraverso le leve dell’interazione e della cooperazione applicativa grazie all’integrazione tra diverse piattaforme, come quelle del Portale Cultura, di Abruzzo Film Commission e del CRAM Abruzzesi nel mondo, per utilizzare al meglio gli strumenti digitali nell'organizzazione di una destinazione turistica moderna.

Durante Ecosistemi Digitali, tavolo tecnico tra Stato-Regioni per l’attuazione di interventi in ambito digitale nel rispetto delle linee guida del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, l’Abruzzo è stato tra le sei regioni a relazionare presentando lo stato dell’arte del progetto di “Ecosistema turistico digitale dell’Abruzzo”, con un focus tematico orientato all’interoperabilità tra i sistemi e le piattaforme regionali e nazionali di informazione e accoglienza, sui quali si investirà sicuramente in maniera significativa nei prossimi mesi.

Anche nella veste di coordinatrice delle regioni italiane per il turismo, l’Abruzzo ha dimostrata vitalità,nelle relazioni con il Mipaaft,in particolare nel settore digitale e in particolare sulla raccolta e trasmissione dei dati statistici,oltre che per la costruzione del DMS nazionale.