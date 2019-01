Veronica Barbati,nuova delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa,nella prima convocazione ufficiale del nuovo direttivo,ha voluto occuparsi di un tema di stringente attualità,intesa anche come problem,da risolvere,del quale si parla tanto,ma ( purtroppo) di non facile soluzione.

Il problema è la difficoltà di gestione dei programmi europei,e quindi di utilizzo dei fondi dell'Unione,in particolare,per le misure,che riguardano i giovani.

Di questa difficoltà,si è occupata anche la Corte dei Conti.ha detto la neo delegata,evidenziando che a fronte di 1.9 miliardi di euro,la spesa delle regioni,al 31 marzo 2018 le risorse risultavano utilizzate in modo molto eterogeneo dalle diverse regioni, con oltre il 30% da parte del Veneto, delle province di Trento e Bolzano e del Molise al 3% della Puglia fino al meno del 2% da parte di Liguria, Lazio, Campania e Sardegna. Una situazione preoccupante che si scontra peraltro con il fatto che a fronte di 35 mila giovani under 40 che hanno presentato domanda per l’insediamento in agricoltura, ben 2 richieste su 3 (66%) non sono state accolte.

Veronica Barbati ritiene che la principale causa di questa scarsa efficienza sia la burocrazia regionale,per la predisposizione e ’attuazione dei Piani su Sviluppo Rurale Bandi emanati in ritardo,procedure farraginose, errata distribuzione delle risorse,e scarsa flessibilità.