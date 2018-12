Iniziativa della Cia Agricoltori Italiani d’Abruzzo,e della ASeS,

Organizzazione non profit,che dal 1975 si occupa di cooperazione allo sviluppo.



L’evento, realizzato in collaborazione con “Progetto Etiopia Onlus” e con il Patrocinio del Comune,si svolgerà venerdì 14 dicembre a Lanciano, per una riflessione sul tema dell’agricoltura sociale,per il quale,CIA e ASeS sono molto impegnate.

Il Programma



Dalle 10 alle 19, in Piazza Plebiscito, le Aziende aderenti alla “Spesa in Campagna” dellaCia Abruzzo animeranno il “Mercatino di Natale delle Tipicità Abruzzesi”. Alle 15,30,presso il Palazzo degli Studi in Corso Trento e Trieste, si terrà il Convegno su Agricoltura& Solidarietà. Sono previsti gli interventi istituzionali del Sindaco di Lanciano Mario Pupillo, dell’Assessore regionale all’Agricoltura Dino Pepe e della sua collega alle Politiche Sociali Marinella Sclocco.

Le comunicazioni sui temi specifici saranno svolte da:Giuseppe Cornacchia Responsabile nazionale del Dipartimento Sviluppo agroalimentare

e Territorio della Cia e Donato Di Marco Direttore Cia L’Aquila-Teramo (tema AgricolturaSociale); Alfonso Ottaviano Direttore Cia Chieti-Pescara (tema Agricoltura eimmigrazione); Angelo Rosato Presidente del Progetto Etiopia Onlus (Progetto dialfabetizzazione e realizzazione scuole in Etiopia); Cinzia Pagni Presidente ASeS (attivitàASeS nel mondo).

Il Direttore Cia Abruzzo Mariano Nozzi coordinerà i lavori che sarannoconclusi dal Presidente Cia Abruzzo e Vice Presidente nazionale Mauro Di Zio.

A seguire, alle 20:30, tutti al Teatro Fenaroli in Via dei Frentani, dove si terrà un concerto di beneficenza con i Rinominati Unofficial Rino Gaetano Tribute Band e con la straordinaria partecipazione di Marco Morandi.

Locandina Programma