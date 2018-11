Un progetto di CREA,il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria,che,che si esprime nella collaborazione di Francia,Italia,Spagna e Irlanda.



Una ricerca che Salvatore Parlato (foto),presidente del CREA,definisce amica dell'agricoltura,. perché "è finalizzato,a ripristinare, tutti gli ecosistemi ad essa connessi, anche affrontando le nuove sfide poste dal contrasto e dalla mitigazione dei cambiamenti climatici».

Al Progetto,collaborano le organizzazioni ASPROCARNE e UNICARNE.

Descrizione - si comincia dalla raccolta di una serie di dati riguardanti la superficie aziendale, gli animali allevati, le colture, l’alimentazione e il tipo di allevamento, per poter calcolare il carbon footprint della carne prodotta,ma anche della qualità dell’aria e dell’acqua, la biodiversità, il consumo di energia e di suolo.

Un calcolo,che tiene conto anche dei "gas ad effetto serra", emessi nell’ambito dell’allevamento, ma anche quelli emessi per produrre i mangimi acquistati, i fertilizzanti, le sementi, i fitofarmaci, i combustibili e l’energia elettrica.

Si sta lavorando su un campione totale di 2.000 aziende di carne bovina,che individuati nei 4 stati. Sono aziende,controllate,per poter giungere alla costruzione di un osservatorio nazionale ed europeo ed un network di 170 aziende innovative a bassa impronta di carbonio.

Ilprimo obiettivo è quello di raggiunger una riduzione del 15% nei prossimi 10 anni, che corrisponderà ad un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica,di 120.000 tonnellate.



Il progetto è realizzato con l'impegno delle misure del PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per la biodiversità animale (sottomisure 10.2 e 16.2), a testimonianza dell’assistenza tecnica fornita dal CREA al MiPAAFT per l’attuazione del PSRN.Le aziende italiane,che partecipamo alla ricerca,sono 21 (11 in Veneto e 10 in Piemonte) e, da una prima analisi, risulta che per ridurre le emissioni di gas ad affetto serra, gli allevatori hanno fatto ricorso ad azioni volte al miglioramento del benessere animale, all’utilizzo,più efficiente, delle deiezioni zootecniche, all’aumento del sequestro del carbonio e alla produzione di energia rinnovabile in azienda (impianti di biogas e pannelli fotovoltaici).