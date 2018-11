LARO organizzazione professionale dell'olivicoltura,valuta,negativamente,la stagione di raccolta, in Abruzzo.

Una perdita,stimata intorno al 40%,che dovrebbe indurre la Regione a chiedere lo stato di Calamità,per il ristoro di produttori,che da troppo tempo,subiscono una condizione di crisi.

In un comunicato,il presidente Camillo D'Amico,ripercorre l'iter di incontri,avuti in Regione,in tavoli tecnici,che avevano preso impegni,per interagire con il Ministero,che, da quanto leggiamo,non ancora da' risposte.

Ecco,il teso integrale della nota stampa LARO.in cui si forniscono anche dati tecnici sulla qualità dell'olio!

"Nel Giugno scorso, unitamente a tutte le O.P. Abruzzesi riconosciute, avevamo chiesto formalmente e con carattere d’urgenza alla regione Abruzzo la convocazione del “tavolo olivicolo” perché già chiari erano i segnali di una campagna scarsa in termini di quantità e dubbia sulla qualità. Lo avevamo chiesto perché la regione Abruzzo avesse contezza delle difficoltà di un settore importante per il comparto dell’agroalimentare e perché mettesse in atto gli strumenti atti a far scattare la richiesta di “crisi” all’ex MIPAF (ora MIPAFT) così come già aveva fatto l’Emilia Romagna che vanta una tradizione agricola e produttiva diversa dalla nostra. Il tavolo si è tenuto, la richiesta formale è stata avanzata anche se ancora i risultati non si conoscono e la campagna produttiva regionale volge al termine.

La perdita produttiva s’è aggirata mediamente sul 40% rispetto al 2017 con punte del 60 – 70% ed alcune aree anche del 100%.

La resa s’è aggirata intorno al 20 – 22%.L’acidità è piuttosto alta con percentuali elevate anche quando l’olio è classificato “extra vergine” (max 0,8%).

Le piogge di questi giorni hanno ulteriormente peggiorato lo stato complessivo delle cose.

Le cause sono note: gelate primaverili tardive e temperature altalenanti che hanno favorito l’attecchimento della mosca olearia.

Queste sono le cause di un annata altamente insoddisfacente per quantità e qualità!!!

L’augurio è che i danni alla struttura delle piante non abbiano un carattere irreversibile.

Alla regione Abruzzo torniamo a chiedere con forza:

- una nuova e decisa iniziativa presso il MIPAFT tesa a riconoscere lo stato di “crisi di settore” del comparto olivicolo;

- una convocazione del “tavolo di filiera” per mettere insieme idee e progetti che tendano a mettere in sinergia le tre D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) così da creare una struttura nuova (consorzio?) oppure un nuovo riconoscimento (I.G.P.?) che serva a dare un unico marchio identificativo ed unitario dell’eccellente olio extra vergine Abruzzese".

LARO - LIBERA ASSOCIAZIONE REGIONALE OLIVICOLTORI sCARL