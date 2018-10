Sono attivi bandi per diverse misure! Le domande possono essere presentate,entro il 5 novembre 2018

Sono bandi previsti nell'ambito delle misure OCM - regolamento UE 1308/2013

AZIONE B3 – LOTTA ALLA VARROASI ( APICOLTORI STANZIALI):

interventi per l’acquisto di arnie,con fondo a a rete, che consentono un più efficiente controllo anti - Varroa

( parassita delle api). Il contributo è pari al 60 % della spesa ammissibile ( IVA esclusa), per l’acquisto,per una spesa massima è fissata a 100 € cadauna (IVA esclusa) e per l’acquisto di gabbiette per blocco della covata con spesa ammissibile in 5 € cadauno. Il numero di arnie e gabbiette acquistabili per azienda non può superare il numero degli alveari registrati. Elenco dei documenti da allegare alla domanda:

Tre preventivi comparabili di ditte diverse!

AZIONE C2.1- LOTTA ALLA VARROASI PER APICOLTORI NOMADISTICI:

Il contributo non è cumulabile con la precedente misura!

Interventi che incentivano l’acquisto di arnie con fondo a a rete,anti varroa..Il contributo è pari al 60 % della spesa ammissibile ( IVA esclusa), La descrizione è uguale alla precedente!,così come per la documentazione,da allegare alla domanda!

AZIONE C2.C – ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L’ESERCIZIO DEL NOMADISMO:

E’ prevista la concessione di contributi in conto capitale del 50% della spesa ammissibile ( IVA esclusa) per l’acquisto di macchine operatrici, attrezzature necessari alla movimentazione, il monitoraggio degli alveari e la loro gestione telematica ad esclusione di automezzi targati ed elaboratori elettronici ( palmari, tablet ecc ). Il limite di spesa è di 14.000 € ( IVA esclusa elevato a 28.000 € per l’acquisto di muletti o similari.

La documentazione da allegare alla domanda sono 3 preventivi comparabili di ditte diverse,

AZIONE E1- ACQUISTO SCIAMI ED API REGINE:

Contributo per l’acquisto di sciami e api regine della razza Apis mellifera ligustica , prodotte in Italia. Il contributo ammissibile è del 60% (IVA esclusa) fissata in 90 € per l’acquisto di sciami con regina ed 16 € per l’acquisto di sole api regine.

Gli sciami e api regine sono ammesse, se corredate da certificazione di idoneità saniatria (rilasciata dalla ASL) e da certificazione rilasciata dal CREA di Bologna,che attesti l’appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligusta.

L’acquisto massimo non può superare il numero di alveari denunciati

