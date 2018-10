Premio Masciarelli IX° edizione a Joe Bastianich

Non è stato facile,conciliare le esigenze dell'organizzazione del premio,con gli appuntamenti,in agenda,di Joe Bastianich,vero e proprio giramondo,impegnato nelle imprese di ristorazione ,che lo vedono protagonista in tutto il mondo.

Ci sono anche le performance televisive,alla conduzione televisiva di Master Chef e di altri programmi,nei quali viene richiesta la sua presenza.



Per questo,sono trascorsi quasi due anni,prima di potergli consegnare il premio Masciarelli " Oltre la Vite",istituito per ricordare la figura del grande produttore di vini,Gianni,che ( come sempre ricordiamo) ha contribuito a far conoscere l'Abruzzo,il suo vino,il suo territorio,nel mondo.

La cerimonia di premiazione (*) si à svolta lo scorso 10 ottobre 2018,nella piazza di San Martino sulla Marrucina,intitolata a Gianni Masciarelli,dopo la prematura scomparsa,avvenuta nell'estate del 2008.

La consuetudine è che il personaggio, a cui attribuire il riconoscimento,sia deciso bel corso di una seduta del Consiglio Comunale di San Martino sulla Marrucina. E,così è stato anche quest'anno,con la lettura delle motivazioni del premi,lette da Settembrino Giandonato,già sindaco della cittadina e ispiratore dei premio,insieme alla famiglia Masciarelli.

A condurre la cerimonia,è stato il sindaco di San Martino sulla Marrucina,Luciano Giammarino.

Motivazione del Premio



"A Joe Bastianich per il coraggio,l lungimiranza,l'onestà intellettuale,manifestata nella propria scelta di vita;nel preferire la passione e la dedizione,verso la propria terra e le proprie convinzioni,alla fredde lusinghe del mero profitto;per aver saputo,magistralmente,coniugare il valore della tradizione,il legame con il territorio,l'arte culinaria e la passione per il vino,intesa come espressione più pura della terra di provenienza,con la migliore esperienza imprenditoriale,promuovendo nel mondo l'italianità più vera e nobile.

Nel saluto d'accoglienza,Marina Cvetic Masciarelli si è soffermata sul valore della famiglia,significativo per il successo di Joe Bastianich,quanto di Gianni Masciarelli,che ha saputo raggiungere grandi obiettivi imprenditoriali e successo,dal nulla,in senso economico e finanziario,ma con il patrimonio morale e di amore dei suoi genitori.

Joe Bastianich è rimasto indubbiamente impressionato dall'atmosfera,nella quale si è immerso,a San Martino sulla Marrucina,in un'onda emozionale,sospesa tra realismo e fantasia,che lo ha portato ha definire quella sua presenza,in quel momento,conb la frase:"... mi sembra di essere in un film di Fellini"

Joe Bastianich è nato a New York,nel 1968;figlio di genitori di origine italiana,che lasciarono Pola

( Istria),quando quella terra,non fu più italiana. Felice Bastianich e Lidia Matticchio,he era cuoca,e nel 1954,acquistarono il loro primo ristorante, il piccolo Buonavia di Forest Hills (Queens)

Prima,che si decidesse ad intraprendere l'attività di cuoco e ristoratore,collaborando con i genitori,Joe,seguendo i suoi studi,è stato consulente finanziario per una banca,ed ache un apprezzato musicista.

Milioni di telespettatori lo conoscono e ne sono fan,per le sue conduzioni di Master Chef,nelle dizioni USA e Italia.

Abbiano realizzato un servizio,in occasione della consegna del premio:potrete seguirla nella puntata 1020 di Agricoltura Oggi. La trovate nella play list Agricoltura Oggi in Youtube

nota - (*) Il Premio Oltre la Vite Gianni Masciarelli,a Joe Bastianich è archiviato,come nona edizione,riferita al 2017

Sequenza Fotografica - Consegna del Premio Oltre la Vite;Gianni Masciarelli;Intervento di Marina Cvetic Masciarelli;Joe Bastianich