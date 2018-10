Il Comitato di Sorveglianza del PSR Abruzzo ha espresso parere favorevole,per l'impegno che il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale sta profondendo,per evitare il disimpegno!

Il disimpegno,lo ricordiamo,è la perdita dei fondi non spesi,che tornerebbero nella disponibilità dell'Unione Europea,in genere per concederli,invece,alle regioni più virtuose! La resa dei conti,ogni anno,è al 31 dicembre,e quindi il Dipartimento,che certamente è sotto organico,si sta adoperando,per conseguire l'importante risultato.

Il Comitato di Sorveglianza è un organismo che viene costituito da ogni singola Regione,per verificare l'evolversi dei programmi di sviluppo rurale delle regioni.

E' presieduto dall'Autorità di Gestione del PSR e si deve riunire,almeno una volta,ogni anno.

Il Comitato di Sorveglianza per il PSR Abruzzo è alla quarta riunione e i rappresentanti della Commissione Europea,rappresentata dal capo unità della direzione Agricoltura Filip Busz e dalla Dott.ssa Elvira Grassi,come anticipato, hanno apprezzato lo sforzo che sta producendo la Regione Abruzzo.

L'Assessore Dino Pepe,in una nota stampa,ha confermato anche quanto dichiarato in una recente video intervista ad Agricoltura Oggi,nella quale ha anticipato,come ci si stia attivando,con AGEA ( Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per superare alcune criticità,con l'istituzione di un gruppo di supporto di 15 unità della stessa Agenzia,che avrà il compito di intervenire in modo puntuale per velocizzare le pratiche sospese e sbloccare i pagamenti che riguardano la nostra regione.

A tal proposito,giovedì 11 ottobre,si terrà la consueta " bilaterale mensile" per il monitoraggio sull’ avanzamento della spesa.

La Regione,rammenta l'assessore Pepe,sta lavorando proprio per rendere più agili e semplici le procedure burocratiche,e per il conseguimento degli obiettivi di spesa per il 2019.

L'Assessore Pepe ha voluto anche mettere in evidenza l'importante collaborazione con le organizzazioni di categoria,ed ha colto l'occasione per per ricordare la figura e l’autorevolezza etica di Concezio Gasbarro, presidente di Confagricoltura Abruzzo, prematuramente scomparso qualche mese fa, e per salutare Carmine Masoni che ha concluso recentemente la sua esperienza professionale presso la CIA Abruzzo.