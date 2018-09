Miele:L'Ape e l'Arnia è la più premiata d'Italia!

L'Azienda di Selva d'Antino conferma la sua leadership,con sei mieli vincitori al concorso “Grandi Mieli d’Italia - 3 Gocce d’oro” a Castel San Pietro Terme (Bologna) e due primi posti assoluti di categoria al “Concorso Internazionale dei Mieli Roberto Franci” a Montalcino (Siena)

Chi vorrà,potrà avere un contatto privilegiato, a Tornarecchio (Ch) nella manifesta zione “Regina di miele”, il più importante appuntamento abruzzese dedicato al miele e all’apicoltura,sabato 23 e domenica 24 settembre..

I riconoscimenti,conquistati dall'Ape e l'Arnia,ricordiamo,sono espressione di valutazione di organizzazioni di grande competenza. Nel caso delle 3 Gocce,a giudicare l’Osservatorio Nazionale Miele,che ha valutato 1124 prodotti in concorso.

L'Azienda abruzzese ne ha conquistate due,con il miele d’Acacia,e quelli di Girasole, Arancio, Millefiori di montagna e due lotti diversi di Ciliegio,hanno conquistato una Goccia d’oro ciascuno.

Nell'altro concorso,in Toscana, invece, “L’ape e l’arnia” ha vinto con i mieli di Sulla e Girasole, su 13 specialità.

Un po' di storia

L’Azienda Iacovanelli, fondata nel 1996, prosegue nella tradizione dell’apicoltura giunta alla quinta generazione di famiglia: una attività svolta attraverso il nomadismo professionale, ovvero seguendo le fioriture e trasportando le arnie dal centro al sud della penisola, dalle Marche alla Calabria.

il titolare Giulio Iacovanelli, coadiuvato nel lavoro dalla moglie Diana D'Orazio,racconta che alcuni di questi, selezionati ed analizzati, risultano spesso vincitori nei diversi concorsi nazionali ed internazionali"."La nostra passione ed il nostro impegno quotidiano ci permettono di produrre oltre 20 tipi di mieli monofloreali oltre al Millefiori

“La lavorazione del miele è quella tradizionale, eseguita a freddo, con il solo ausilio di centrifuga – spiegano gli apicoltori - senza alcun processo che possa alterare le qualità organolettiche e nutritive del nostro prodotto che, dunque, risulta puro, genuino e naturale”.

“Con gli otto riconoscimenti ottenuti quest’anno siamo l’azienda più premiata d’Italia”, dicono Iacovanelli e D’Orazio, sottolineando la conferma per i mieli di Sulla, Acacia e Millefiori di montagna quali eccellenze d’Abruzzo. “Questi premi sono una conferma per il nostro lavoro: da marzo 2017 deteniamo il primato come miglior Millefiori italiano, frutto delle montagne appenniniche, che ci rende fieri promotori del nostro territorio in tutta Italia”.

n.d.r. - Prima Foto - Giulio Iacovanelli - premiazione: Seconda - Primo Piano,tra i Girasoli,simboli di una supo pregiato miele; Terza Foto,la moglie sig.ra D'Orazio,che condivide il quotidiano impegno,nell'azienda!