Salone del Gusto e Terra Madre. 20 - 24 settembre - Lingotto/ Torino

Una descrizione ed una riflessione su uno dei tanti aspetti,che caratterizzano il Salone del Gusto,che nasce dall'intuizione di Slow Food.



n.d.r. - comunicato integralmente propostio

Serve 4000 pasti al giorno, realizzati con cibi e prodotti buoni, puliti, giusti e sani. È la mensa allestita all’interno di Lingotto Fiere per Terra Madre Salone del Gusto 2018, l’evento internazionale che riunisce i contadini del mondo, in programma a Torino dal 20 al 24 settembre.

La mensa è un luogo di condivisione centrale per l’evento, dove per cinque giorni si trovano a pranzare gli oltre 3000 delegati di Terra Madre - ai quali l’organizzazione garantisce il cosiddetto diritto al viaggio, sostenendo totalmente la loro presenza, dalle pratiche burocratiche al volo, dall’ospitalità ai pasti appunto - insieme ai 500 volontari e al personale Slow Food.

«Quest’anno abbiamo cercato di qualificare ancora di più l’offerta di piatti e ricette – spiegano i responsabili dell’organizzazione - grazie all’intraprendenza di aziende che da anni collaborano con noi. Ad esempio, abbiamo dato un taglio netto all’utilizzo di carnirosse, privilegiando quelle bianche, anche grazie a un’azienda leader del settore come Fileni Bio di Cingoli, in provincia di Macerata, che in questi anni si è imposta con i suoi polli allevati attraverso un’alimentazione equilibrata. Utilizziamo pesci del Mediterraneo poco conosciuti, di stagione e pescati con metodi a basso impatto ambientale. Frutta e verdura di stagione arrivano direttamente dal mercato alla mensa di Terra Madre grazie al coinvolgimento dell’Associazione Piemontese dei Grossisti Ortofrutticoli».

Un’attenzione particolare è stata posta sulla proposta di varie tipologie di pane che accompagnano le portate. Otto forni, individuati tra quelli più qualificati della Penisola, sono stati coinvolti nel progetto della mensa. Si tratta di Forno Brisa di Bologna, Davide Longoni di Milano, Panificio Moderno di Isera (Tn), Forno Bonci di Roma, Forno del Mastro di Monza, Laboratorio Grano di Ascoli Piceno, Le Polveri di Milano e Perino Vesco di Torino.

«Questi laboratori – precisano i referenti della mensa di Terra Madre – hanno in comune un’accurata ricerca per l’utilizzo di farine poco raffinate e di grani antichi, materie prime lavorate secondo metodi tradizionali e con lievito madre. Le farine sono ricavate dal cosiddetto miscuglio evolutivo, cioè una tecnica agronomica sperimentale che ribalta il rapporto moderno tra territorio e sementi. A partire da una mescola di semi eterogenei, dopo alcuni anni di evoluzione e risemina si ottengono frumenti adattati a ciascuna zona, molto resistenti e facilmente coltivabili in regime biologico».

Nel menù ci sono prodotti provenienti da agricoltura biologica o legati a progetti sociali e selezionati da Slow Food Puglia, tra cui quelli del Caseificio Lanzillotti di San Vito dei Normanni (Br), del Salumificio Santoro di Cisternino (Br), l’Extravergine Masseria Giummetta di Montalbano di Fasano (Br) e le Conserve Calemone di Serranova di Carovigno (Br). Continua la positiva collaborazione con Coop Italia, che anche quest’anno mette a disposizione per la mensa molti prodotti a marchio, come l’olio extravergine, la pasta, il riso e la passata di pomodoro.

Tra le tante proposte, inoltre, compaiono gli yogurt biologici della cooperativa sociale I Tesori della Terra, marchio che unisce la qualità dei suoi prodotti, ottenuti con materie prime bio, a progetti di agricoltura e imprenditoria sociale che permettono a persone diversamente abili di accedere al mercato del lavoro.

I formaggi alla mensa di Terra Madre arrivano direttamente da Inalpi di Moretta (Cn) con le sue specialità delle Alpi piemontesi. Tra gli altri fornitori, il Consorzio del Parmigiano Reggiano, Coop Italia, con i suoi prodotti a marchio, e OrtoBra.

«Vogliamo ringraziare il gestore della mensa di Terra Madre - sottolineano gli organizzatori - il gruppo Autogrill che per cinque giorni si mette a disposizione per soddisfare le esigenze di tutti i delegati, grazie a un lavoro in sintonia con Slow Food proponendo all’evento un pranzo buono, pulito, giusto e sano a tutti».

Terra Madre Salone del Gusto è resa possibile grazie al contributo delle tantissime aziende che hanno creduto in questo progetto e che insieme a noi si stanno impegnando per rendere l’edizione 2018 la più bella di sempre. Citiamo qui gli Official partner: GL events, Iren, Lavazza, Lurisia, Parmigiano Reggiano, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy. Official Sparkling Wine: Consorzio Alta Langa.

Con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte.