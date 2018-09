Abruzzo:Lontra e Gambero di Fiume tornano nel Sangro!

Il Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise comunica che il gambero di fiume è tornato nelle acque del fiume Sangro. La specie, molto rara, è stata segnalata in una località diversa da quella, nota da tempo, nella Piana di Opi.

La notizia (forse) più importante è che all'interno del Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise,è stata verificata la presenza della Lontra,lungo il fiume,all’interno del territorio del Parco.

Nelle settimane scorse, la dr.ssa Laura Lerone e il dr. Simone Giovacchini,due ricercatori dell’Università del Molise (autorizzati a effettuare un monitoraggio sulla lontra, previsto periodicamente dalla Direttiva Habitat),hanno comunicato al Servizio Scientifico di aver trovato, in alcuni punti lungo il tratto di fiume Sangro che ricade entro i c onfini del territorio del Parco, i tipici segni di marcatura della specie, i cosiddetti spraints (escrementi), che sono un segno distintivo della specie sia per l’aspetto che per l’odore inconfondibile.

Potrebbe trattarsi di qualche individuo in esplorazione ma la sua rinnovata presenza ci dice che la diga di Barrea ( contrariamente a quanto si temeva) non costituisce una barriera invalicabile e che le condizioni dell’ecosistema fluviale possono consentire alla specie una presenza stabile, come confermato anche dalla nuova stazione di gambero di fiume.

La lontra è un mammifero carnivoro semiacquatico(7-12 kg di peso,con una lunghezza di 57-95 cm),con corpo allungato, pelliccia scura sul dorso, bianco-nocciola sul ventre, piedi palmati, coda larga e schiacciata in punta.

Molto rara e minacciata, legata ai corsi d’acqua (fiumi, torrenti, aree umide) dove caccia pesci, ma anche piccoli uccelli e anfibi; presente in Italia con piccole popolazioni.

La lontra ha ricolonizzato negli ultimi dieci anni il fiume Sangro, dove la sua presenza era nota a valle della Foce di Barrea. La diga di Barrea sembrava costituire una barriera invalicabile per la specie viste le sue dimensioni e la collocazione in corrispondenza dell’imbocco della Foce dove le pareti verticali della gola stessa si reputavano un ostacolo difficile da superare.