Apertura Festiva:Cisl chiede scelte non drastiche!

C'è molta vivacità,intorno ad un argomento,che divide l'opinione pubblica:l'apertura dei negozi nei giorni festivi!

Abbiamo ricevuto una comunicazione,da parte di CISL Abruzzo Molise,che

CISL Abruzzo Molise pone l'accento sul fatto che i dati provano,come quell'apertura non produca benefici effetti sul fatturato delle aziende. Si ricorda che la liberalizzazione fu introdotta dal Governo Monti .

L'unica conseguenza è stata la diversa modalità di svolgimento dei consumi nel Paese ed una diversa organizzazione degli acquisti,nella settimana. Secondo CISL non hanno fondamento i timori di crisi aziendali ed esuberi reclamati dai Centri Commerciali,se dovessero essere cancellate domeniche e dì di festa,per gli acquisti,perchè è risaputo, che la crisi dei grandi centri commerciali, da alcuni anni,dipende da politiche commerciali conservative e dall’avvento del commercio on line, che in Italia, ormai, muove fatturati a due cifre.

"Per questo, come FISASCAT CISL ABRUZZO MOLISE, non comprendiamo il fuoco di fila contro una delle poche (o rare) proposte concrete fino ad oggi avanzate dal Governo.Nel corso degli anni delle liberalizzazioni incontrollate, almeno in Abruzzo e Molise, ma anche in tutta Italia, le grandi catene commerciali, come sta avvenendo anche in questi ultimi mesi, stanno portando avanti un piano di riorganizzazione ed in qualche caso di disimpegno dall’Italia, con conseguenti licenziamenti e riduzione di posti di lavoro, nonostante il consolidato ricorso ad aperture per tutto l’arco dell’anno, Natale, Pasqua e ferragosto compresi.

Segno questo, dichiarano da CISL FISASCAT,che la scelta della liberalizzazione non ha aiutato molto il commercio e questo lo sanno bene le piccole e medie aziende locali, che sono state soccombenti allo strapotere delle catene. Secondo CISL,il governo dev'essere equlibrato,ed evitare drastiche decisioni:è consigliabile contenere il numero di aperture entro un range condiviso dalle parti sociali,nell'ambito della contrattazione collettiva vigente,lasciando che a decidere siano le Istituzioni Regionali e Locali, attraverso un confronto democratico,che tenga conto di fattori,che variano da territorio,a territorio,come ad esempio, le esigenze turistiche.Un modello di concertazione già in vigore prima del provvedimento “Salva Italia” di Monti,e che rispondeva alle reali necessità dei territori e delle economie locali.