Secondo le tabelle della Commissione Europea,l'Italia porta grande ritardo,per tutti i fondi UE,nei confronti degli altri stati.

I dati fanno riferimento al mese di aprile e sono considerati di metà programmazione 2014 - 2020

Molto elevato il gap interno,regione per regione,dove alcune di esse (fondo,per fondo) appaiono in maggiore difficoltà. Manco a dirlo,quelle che vanno peggio sono quelle meridionali,ma c'è un caso Umbria,che colpisce,in negativo per i fondi FEASR ( Agricoltura e Sviluppo Rurale)



Ecco,una tabella di sintesi ( molto ),che ci aiuta a comprendere,cosa sta accadendo!

Gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione indicano un tasso di spesa,che oscilla, fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo regionale Fesr e sociale Fse (contro una media UE del 9,7 e del 12%), con picchi negativi (zero per cento) per alcuni programmi regionali (Fesr Sicilia, Abruzzo, Bolzano) e nazionali ('Governance' e 'Legalità').

Analizzando i dati,che più interessano noi,quindi quelli sui fondi FEASR ( Agricoltura e Sviluppo Rurale) quello,che si legge,è ancor più grave: la classifica regione,per regione, per alcune di esse, è molto preoccupante!

Il riferimento è all'aprile scorso!

A metà del programma 2014-2020 il Piemonte ha speso 124 milioni, la Lombardia 102 e la Toscana 51,8. Via via tutte le altre, fino a incontrare la prima meridionale, la Sardegna, con 22 milioni,seguita dalla Calabria, 9 milioni;la Sicilia, meno di 3 milioni;l’Abruzzo, neanche 2;il Molise non arriva a un milione; Campania ferma a 783 mila euro: un centotrentesimo della Lombardia. E la Puglia è ancora a zero,come l’Umbria.

E' un problema italiano,dunque,e non solo dell'Abruzzo,del Molise,o dell'Umbria,che però,è ben evidente,qualche problema in più,lo hanno!

Si potrà porre rimedio,ed evitare che a fine giro,i fondi assegnati vengano persi,per tornare nelle casse della Commissione,e successivamente,in quelle di chi è stato più capace?

Secondo il presidente di CIA Agricoltori Italiani,Dono Scanavino,il problema della difficile gestione del PSR,è conseguenza di una stesura originale del programma,da parte della stessa Unione Europea,che ha costruito uno strumento,troppo rigido! Poi,a complicare le cose,si sono aggiunti i problemi di AGEA e del portale Sian,oltre al timore di molti funzionari di commettere errori,per cui,hanno preferito e preferiscono,non rischiare!.

