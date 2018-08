Parco Nazionale della Majella:Cassazione boccia Multe Pazze!

La Corte di Cassazione ha giudicato non giustificate le multe comminate,dalla precedente gestione del Parco Nazionale della Majella.

Multe che erano state considerate,con molta perplessità,anche dall'allora Corpo Forestale dello Stato.

Mario Mazzocca,sottosegretario presidenza Regione Abruzzo,nel corso di una conferenza stampa,ha stigmatizzato l'infondatezza delle decisioni,assunte dall'allora presidente del Parco,Gianfranco Giuliante e dal direttore Nicola Cimini.

Conferenza stampa,alla quale ha presenziato anche il Sindaco di Palena,attuale Presidente facente funzioni del Parco,Claudio D'Emilio.

Il Sottosegretario ha ricordato che vennero decise "stangate" "fino a centinaia di migliaia di euro,totalmente illegittime, non previste dalla legge, eccedenti i poteri assegnati dallo Stato, dunque abusive.

Lo stesso Mazzocca,all'epoca dei fatti,espresse dubbi,perché decisione,in cui c'era "un corposo margine di discrezionalità nella fase applicativa, e non fu mai ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, oltre che pubblicato sul sito ufficiale e sull'albo pretorio 'online' dell'Ente Parco stesso solo anni dopo.

Sono già tre, infatti, le sentenze emesse dalla suprema Corte di Cassazione che condannano il Parco Majella a ristorare tutte le spese ai cittadini che giustamente impugnarono le ingiunzioni di pagamento per centinaia di migliaia di euro.

"Il nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente , tenendo conto di un ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte della Comunità Montana 'Majella Pescarese' e di un pronunciamento negativo della Comunità dei Sindaci, non ratificò né la prima né la seconda deliberazione presidenziale atteso che, nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente, con nota del 15 gennaio 2013 fece proprie le criticità del CFS e sospese la validità dell'atto.

Lo stesso Corpo Forestale dello Stato,in una relazione datata 26 aprile 2012, evidenziava che la deliberazione presidenziale n.5/2009 apparisse inficiata da gravi profili di illegittimità e proponesse, al contempo, la sospensione della esecutività delle sanzioni amministrative irrogate, oltre che la doverosa "sospensiva, in via cautelare" del richiamato atto presidenziale, "anche al fine di evitare di incorrere in profili di responsabilità penale che potrebbero essere ravvisabili nelle procedure sin qui rappresentate".

Il presidente del parco,Franco Iezzi, nominato dal ministero in sostituzione di Gianfranco Giuliante, "sulla base della concreta applicazione triennale di tali sanzioni" procedette immediatamente a rimodulare la tabella sanzionatoria "al fine di meglio garantire la duplice funzione preventiva e repressiva", portando al contempo l'atto a ratifica del Consiglio Direttivo (all'epoca non ancora ricostituito).

Il Sottosegretario Mazzocca si è impegnato a ad invitare formalmente l'Ente a procedere con un ricorso alla Corte dei Conti,anche per riscattarsi,dopo aver subito quelle condanne della Cassazione,ovviamente verificando al contempo i pareri assunti o le determinazioni eventualmente espresse dall'Ufficio legale dell'Ente Parco in ordine alla reiterata difesa dell'Ente medesimo, nonostante le chiare pronunce giurisdizionali che dichiaravano l'illegittimità e l'ulteriore indifendibilità delle tabelle sanzionatorie del 2009.

Ma,non basta,il Sottosegretario annuncia che si farà promotore di un'azione legale complessiva ed organica, per sostenere gratuitamente tutti quei cittadini che intendano rivalersi per il ristoro delle somme che hanno ingiustamente pagato per assolvere alle sanzioni irrogate da parte dell'Ente Parco stesso sulla base di un atto illegittimo".