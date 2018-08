Abruzzo:no al rally nel Gran Sasso Laga Park

Stand bye per la prima edizione del Rally d'Abruzzo,che si è visto bocciare due prove speciali,dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

Queste due prove,secondo l'Ente avrebbero avuto impatto, nocivo con ambiente e territorio.L'organizzatore,Alfredo De Dominicis, a malincuore, ha deciso il rinvio della manifestazione.

Su quanto accaduto, si registra l'intervento del WWF,che esprime le proprie valutazioni,comprendendo le esigenze dei rallisti,ma esortando a comprendere la posizione dei responsabili del Parco.

Rally rinviato,dunque!Non resta che attendere se ci saranno modifiche che lo possano rendere recuperabile,magari anche in tempi brevi!

Così scrive il WWF,in una nota stampa:

"Il percorso ipotizzato interessava aree di assoluto pregio naturalistico che l’Ente Parco ha il dovere di tutelare, applicando le normative fortunatamente vigenti a livello nazionale ed europeo. Le aree in cui si sarebbe svolto il rally sono in parte ricomprese, oltre che in uno dei parchi nazionali più importanti d’Italia, all’interno di zone di protezione speciale e di siti di interesse comunitario della Rete Natura2000 destinati alla conservazione della biodiversità europea. Il disturbo alla fauna (lupi, caprioli e cervi solo per citare alcune specie presenti) sia per il rumore prolungato della corsa sia per lo scarico delle auto sarebbe stato eccessivo e probabilmente avrebbe spinto la fauna ad abbandonare le valli e i boschi attraversati. Senza considerare che per un turista di un’area naturale protetta non è certo piacevole durante un’escursione vedere sfrecciare macchine come in qualsiasi autostrada o strada di città. La richiesta di un percorso del genere non si sarebbe neanche dovuta ipotizzare, considerato che il Parco è stato creato nel 1991 e che il regime vincolistico vigente dovrebbe essere ben noto a chi vuole organizzare manifestazioni al suo interno".

Le motivazioni di WWF ci sembrano di buon senso;i parchi,le arre protette svolgono una funzione di tutela di Habitat e territorio,e dunque,concordiamo anche con l'idea della stessa WWF che ogni iniziativa,utile a promuovere una parte dell'Abruzzo,,che ancora sopporta le conseguenza dei terremoti,che su di essa si sono abbattuti,debba essere comunque programmata con più saggezza.nel rispetto della reale vocazione di questi territori.

Ad esempio,continua WWF,nel programma del Rally era prevista anche una prova,che potrebbe rappresentare un modello di riferimento. Una prova destinata alle sole auto elettriche, quindi una iniziativa veramente a basso o nullo impatto ambientale,in un percorso lontano delle aree di pregio naturalistico e accompagnandovi una serie di iniziative parallele destinate a far conoscere questi luoghi, attraverso forme di turismo veramente sostenibile..

Il WWF si sofferma anche nella ricostruzione dell'iter,per la richiesta delle autorizzazioni dell'organizzazione al Parco,evidenziando anche la solerzia dell'Ente,nel cercare di risolvere i problemi. La richiesta per l’autorizzazione è del 31 luglio scorso.Il 10 agosto i responsabili del Parco avevano richiesto integrazioni, che sono state inviate dall’organizzazione dopo tre giorni.

Il 17 agosto è stata fatta la valutazione di incidenza ambientale che, com’era prevedibile,è risultata negativa,e il 20 agosto c’è stato il provvedimento finale.

L'opinione di WWF è che,se l’organizzazione si fosse confrontata con il Parco, sulle tappe, prima di definirle, si sarebbe potuto individuare un percorso alternativo capace di coniugare le esigenze sportive con quelle della conservazione che all’interno di un parco devono essere sempre al primo posto.

In questo caso,però,ci sia consentito (pur nella complessità della decisione,da assumere) considerare che quei dieci giorni,tra richiesta dell'organizzazione e risposta del Parco (considerando l'urgenza) non ci sembrano tanto pochi,come invece ritiene WWF.