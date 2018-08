L'Orso Marsicano in scena! Il racconto di una relazione difficile!

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,in collaborazione con la DMC Terrextra Marsica, annuncia la messa in scena dello spettacolo Orsitudine,realizzato dal Teatro Lanciavicchio, per raccontare la vita e la storia dell’Orso Marsicano.

Lo spettacolo vede in scena Angie Cabrera, Stefania Evandro, Armando Rotilio, Alberto Santucci, Rita Scognamiglio, si avvale della regia di Stefania Evandro,è già andato in scena lo scorso 17 Agosto, a Lecce dei Marsi,ma sono in programma altre rappresentazioni il 20 Agosto,a Pescasseroli, il 22 AGOSTO a Villavallelonga,e

il 23 a San Sebastiano di Bisegna.

Lo spettacolo propone una riflessione sul rapporto ‘essere umano- natura selvaggia’ e sulla percezione del pericolo in natura. Orsitudine nasce da una attenta riflessione e studio intorno all’orso marsicano e al portato simbolico che ha ed ha avuto nella storia delle nostre comunità.

Un progetto,che si è sviluppato nell’ambito di un progetto innovativo di analisi e comunicazione intorno alle tematiche ambientali e alla relazione Uomo/Natura, promosso dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il carattere innovativo del progetto, sviluppato insieme alla DMC Marsica, risiede nell’utilizzare il teatro come strumento di analisi e comunicazione con la popolazione residente e i visitatori, riformulando un modello di comunicazione istituzionale, attraverso una modalità più emozionale e interattiva.

Il progetto ha utilizzato, come base di partenza, i risultati del questionario realizzato dal Parco e dall’Associazione ‘Salviamo l’Orso’ per rilevare, le percezioni, le emozioni e le conoscenze dei residenti di alcuni Centri del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sul loro personale rapporto con l’orso bruno marsicano, specialmente laddove si verificano episodi di “orsi confidenti”. Ha, inoltre, previsto incontri con la popolazione e nelle scuole, per la creazione di una narrazione drammaturgica originale a partire dai dati scientifici e dal lavoro di recupero delle storie e delle leggende. Il frutto di questo complesso lavoro di ‘tessitura’ sarà nei prossimi giorni restituito alle popolazioni ed ai visitatori del Parco in forma di spettacolo teatrale.

Dopo lo spettacolo in ognuna delle tappe verrà organizzato un momento di incontro-dialogo e scambio di opinioni tra gli operatori del Parco Nazionale e i cittadini. ‘Riflessioni sull’Orso’ intende aprire un’azione partecipata sulla presenza dell’orso nei territori del Parco, e sulle problematiche connesse.

La creazione e la presentazione dello spettacolo Orsitudine fa parte del Progetto Ambient’ARTI Il paesaggio dà spettacolo, Festival di Teatro, Arte e Natura che ha animato il territorio regionale con spettacoli, trekking e iniziative volte alla scoperta e a alla valorizzazione delle aree protette, attraverso l’organizzazione di percorsi ed eventi culturali e artistici.

Il Festival è promosso dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dalla Riserva Zompo lo Schioppo di Morino.

La sua realizzazione è stata possibile,grazie alla DMC Marsica,che si è avvalsa della la direzione artistica del Teatro Lanciavicchio.

Lo spettacolo, è stato seguito da un numeroso pubblico interessato alle tematiche che analizzano il rapporto fra territorio ed arte e cultura in ambito naturalistico.