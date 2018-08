Tenuta Ulisse conquista due medaglie aThe Wine Hunter Award

Nuova affermazione internazionale per Tenuta Ulisse,l'azienda abruzzese di Crecchio,che ha raggiunto il traguardo delle dieci vendemmie,e proprio con questo delizioso nettare,il 10 vendemmie Limited Edition VDT ha conquistato la medaglia d'oro al The Wine Hunter Award 2018 del Merano Wine Festival,una delle più importanti kermesse dedicate al vino.

E non è tutto,perché in questa esigente competizione,Tenuta Ulisse è andata vittoriosamente,al bersaglio,anche con l'Amaranta Montepulciano d'Abruzzo DOP 2016

Agricoltura Oggi non può che esprimere le sentite congratulazioni per questo team,che può contare sulla saggezza di Gianfranco e di Maria, sulla capacità e dinamicità dei fratelli Antonio e Luigi,ognuno protagonista nel proprio ruolo.

Un team che può contare sul carburante,inesauribile del calore familiare,ma che in questi lunghi anni,ha saputo far tesoro delle esperienze,via via maturate,selezionando,con sapienza,ogni elemento del proprio team,e adeguando la propria struttura tecnica,per essere sempre più competitivi e pronti,dunque,a confrontarsi con un mercato globale,sempre più complesso.

Un lavoro in continuo progresso,per il quale risultati come questo,rappresentano un traguardo,tra i tanti che hanno conquistato e che ancora conquisteranno.

Nota sul The Wine Hunter Award

Da regolamento,il premio viene attribuito ai vini nazionali ed internazionali,che raggiungono un punteggio minimo di 88/100 punti, quale riconoscimento di alta qualità certificata.

Il premio di eccellenza garantisce buyer e consumatori,sulla la qualità superiore di un prodotto.

Ogni vino in gara è valutato da una commissione d’assaggio. La valutazione definitiva viene decisa dalla commissione finale,a Merano.

Sono info,che abbiamo reperito sul sito della manifestazione!