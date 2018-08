Concetta Di Marco è la vincitrice del concorso di cucina “Miglior Vignaiolo Pasticciere 2018”, la selezione enogastronomica promossa da Codice Citra in collaborazione con ReD Academy e rivolta ai soci delle nove cantine Citra.

( nella foto,la vincitrice,accanto a Simona D'Alicarnasso,responsabile comunicazione di CITRA e animatrice del premio)

Concetta Di Marco rappresenta la Cantina Eredi Legonziano si è aggiudicata la finalissima che si è svolta lunedì a San Vito Chietino presentando un dolce tipico della cucina abruzzese ma rivisitato in chiave moderna come il “Cavalluccio della nonna” abbinato per l’occasione al “Moscardello” Moscato Spumante Dolce di Codice Citra.

L’ultimo appuntamento della gara, durata per tutto il mese di luglio con 27 partecipanti in totale, ha messo a confronto nove finalisti che avevano vinto le tappe intermedie dedicate alle singole cantine socie di Codice Citra. I concorrenti hanno partecipato alla finale preparando un dolce a tema libero, realizzato con ingredienti tipici abruzzesi.

La ricetta di Concetta Di Marco è stata scelta per il richiamo alla tradizione, la presentazione originale, l’equilibrio tra gli ingredienti e il gusto eccellente. La giuria era composta da Alberta Orlandi, sommelier AIS e presidente di giuria, Silvia Celi, pasticciera professionista, Nunzio Visconti, resident chef di ReD, Jenny Gomez, presidente Donne del Vino Abruzzo e giornalista esperta in enogastronomia, Paolo Castignani, giornalista esperto in salute Giuliano Di Menna, esperto di tradizioni culinarie abruzzesi.

La signora Di Marco ha ricevuto in premio una Planetaria Classic.

Di seguito l’elenco dei nove finalisti e i dolci presentati:

Felicia Cionci – Cantina San Nicola (Pollutri) – “Rotolo di pan di Spagna con ripieno di marmellata d’uva”

Silvana Virtù – Cantina Paglieta (Paglieta) – “Bocconotti all’amarena su riduzione di vino dolce”

Concetta Di Marco – Cantina Eredi Legonziano (Lanciano)- “Cavalluccio della nonna”

Maria Fabiano – Cantina Progresso Agricolo (Crecchio) – “Frolla mandorlata al moscato”

Liberata Marcucci – Cantina San Zefferino (Caldari) – “Dolci colline teatine”

Antonio Carbonetta – Cantina Rinascita Lancianese (Lanciano) – “Crispelle lancianesi”

Daniela Candeloro – Cantina Sincarpa (Torrevecchia) – “Sbriciolata di ricotta, pere e zafferano con granita di Montepulciano”

Nicoletta Marrocco – Cantina Coltivatori Diretti Tollo (Tollo) – “Torta rustica di pane al Montepulciano”

Mara Berghella – Cantina San Giacomo (Rocca San Giovanni) - “Torta morbida al Montepulciano”

Il Concorso “Miglior Vignaiolo Pasticciere” è una selezione enogastronomica organizzata da Codice Citra e dalla Scuola di Cucina ReD che ha come obiettivo la valorizzazione dei dolci tipici della tradizione. Inoltre, si propone come un’opportunità per la diffusione dei principi di una sana e corretta alimentazione nel rispetto della cultura territoriale, stagionalità dei prodotti ma anche innovazione. Il concorso, rivolto ai soli soci Codice Citra che non svolgano il mestiere di cuoco come attività professionale, si è articolato in tre tappe, dove si sfidavano tre cantine per ogni tappa. Per ogni singola selezione ogni cantina associata ha presentato tre partecipanti che hanno proposto e preparato un dolce della tradizione abruzzese da abbinare al “Moscardello” Moscato Spumante Dolce di Codice Citra. Rispetto della tradizione, gusto e presentazione del piatto erano i criteri giudicati dalla giuria per stabilire i vincitori, che hanno avuto accesso all’evento conclusivo di ieri, in cui i nove migliori cuochi rappresentanti delle relative cantine socie si sono sfidate nel corso della finalissima.