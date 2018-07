L'Associazione Regionale Allevatori ARA ha depositato l'adeguamento del marchio e del disciplinare dell'Arrosticino d'Abruzzo

Dino Pepe,assessore regionale agricoltura,ricorda che tale disciplinare è stato pensato,già da molto tempo.



In verità,da Agricoltura Oggi ricordiamo che l'idea di tutelare l'arrosticino abruzzese nasceva nella passata legislatura regionale,con l'assessore Mauro Febbo,che si avvalse,allora,della consulenza dell'Accademia

dell'Arrosticino.



Nel video servizio,il cui link troverete in fondo pagina, si cono immagini girate,nel corso dell'edizione 2012 di Legumi Party al Porto Turistico Marina di Pescara.



Quel disciplinare,però, si è rivelato troppo rigido,e il progetto è rimasto in stand bye. C'è sempre stato molto fermento,però,intorno a questo prodotto simbolo dell'Abruzzo,perciò

ARA ha ripreso in esame il progetto,valutando tutte le esigenze e le criticità,considerando tutta la filiera,dagli allevatori,agli artigiani della trasformazioneanche considerando le esigenze dell''industria.

Pertanto, ARA ha apportato modifiche sia al disciplinare che al marchio,che saranno sottoposti al controllo di un organismo terzo,ufficialmente riconosciuto,per garantire la massima tutela del consumatore.



Ma,non è tutto,perché si sta lavorando anche per un traguardo più ambizioso,quello della certificazione europea IGP - identificazione Geografica Protetta:percorso,ovviamente,lungo ed impegnativo!

