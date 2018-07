Coldiretti è convinta che il ritorno dei voucher sia strategico,perché consentirà di portare alla luce il lavoro dei pensionati tutelandone i diritti e certamente riconoscendo la specificità del lavoro agricolo.Circa 50 mila posti di lavoro occasionale potranno o essere riportati in trasparenza nelle attività stagionali in agricoltura.

Coldiretti è in controtendenza,rispetto ad altre organizzazioni,che bolla i voucher come un un grande errore.

Coldiretti è convinta che si riaffermano i principi originari,pur dovendo evitare gli abusi che si sono verificati in altri settori,anche perché nelle campagne i beneficiari erano e restano soltanto disoccupati, cassintegrati, pensionati e giovani studenti che non siano stati operai agricoli l’anno precedente, tra l’altro impiegati esclusivamente in attività stagionali.

E’ importante assicurare al settore uno strumento che semplifichi, sia agile e flessibile rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestiva e disponibilità all’impiego e dall’altra sia capace – continua Coldiretti - di garantire forme di tutela dei lavoratori ed integrazione del reddito alle categorie più deboli in un momento in cui se ne sente particolare bisogno.

L'abolizione dei voucher,avvenuta lo scorso anno,è stata un vero flop in agricoltura dove ha fatto crollare del 98% in valore l’uso dei buoni lavoro, per effetto di un eccesso di

inutile burocrazia.

Il numero di voucher impiegati in agricoltura era praticamente rimasto stabile dal 2011, in avanti, senza gli abusi che si sono verificati in altri comparti.In agricoltura sono stati venduti negli ultimi cinque anni prima dell’”abrogazione” poco più di 2 milioni di voucher all’anno, pari all’incirca a 350mila giornate/anno di lavoro. Il valore complessivo delle integrazioni di reddito cui hanno potuto beneficiare pensionati, studenti, cassintegrati e disoccupati ammonta – conclude la Coldiretti - a circa 22 milioni di Euro all’anno mentre la regione dove sono stati più impiegati è il Veneto con poco più di ¼ del totale agricolo. Secondo un sondaggio Coldiretti/Ixè il 68% dei giovani italiani sarebbe disponibile a partecipare alla vendemmia o alla raccolta della frutta.