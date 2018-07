Sarà presentato il progetto Italia - Abruzzo Sostenibile!

La manifestazione ha il patrocinio del Ministero per l’Ambiente e del Comune di Pianella,e si terrà giovedì 26 luglio con inizio alle ore 19 in Largo Teatro di Pianella.

Quest’anno, oltre a Sospiri, verrà ricordata la figura di Altero Matteoli, già ministro e presidente dell’associazione, prematuramente scomparso lo scorso dicembre, alcuni giorni dopo la partecipazione al congresso nazionale di Ambiente e/è Vita tenutosi a Città Sant’Angelo.

Il Presidente Nazionale,Benigno D’Orazio ricorda che “In quella occasione abbiamo illustrato il nostro progetto Italia

Sostenibile, idee ed azioni per l’Italia;a Pianella illustreremo il progetto e la sua ‘declinazione’ per l’Abruzzo: un decalogo di idee ed azioni per rendere la nostra regione ‘a caratterizzazione ambientale’ in grado cioè di svilupparsi in modo sostenibile ed innovativo”

Insomma un ricordo del fondatore e del presidente di Ambiente e/è Vita, ma anche la presentazione di idee e progetti per il futuro, in linea con i principi

fondanti dell’associazione.

I realtori saranno Il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli,Lorenzo Sospiri, Benigno D’Orazio,Luigi D’Eramo, Ruggero Barbetti,

Pierluigi Biondi, Umberto Di Primio, Antonella Di Nino, Leonida Lancia (presidente della Ico srl grazie alla quale l’evento sarà ‘plastic free’).

La manifestazione, dopo la degustazione di prodotti a km 0, proseguirà con le poesie di Nino Sospiri a cura di Remo Di Leonardo e con l’esibizione dell’orchestra giovanile Amadeus di Pescara; infine il ricordo di Sospiri e Matteoli con Bruno Demi, Edoardo Tocco, Fernando Ferrara e Ginevra Matteoli.

Il programma