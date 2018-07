Il presidente della sezione "prodotto tabacco"di Confagricoltura Toscana, Alessandro Neri,lancia l'allarme: “Le nostre 400 aziende vivono una fase estremamente critica e il comparto si è già ridotto del 10% negli ultimi tre anni perché i costi di adeguamento sono sempre più alti,e il prezzo del tabacco è rimasto fermo a 10 anni fa”.

Sia per il tabacco 'Bright' che per 'Kentucky' la situazione è critica:" basti pensare che per produrre il primo dobbiamo investire circa 9.000 euro a ettaro, e ne ricaviamo meno di 8.000. Per il Kentucky, cioè per il nostro sigaro toscano 'a tracciabilità totale', investiamo circa 13.000 euro a ettaro, per riprenderne 9.000.

Le aziende che hanno investito nel settore, insomma, non vedono riscontro economico: vendiamo il tabacco a 270 euro al quintale, dovremmo attestarci sui 320 euro per non andare in perdita”.

Se l'abbassamento delle quote che saranno destinate all'agricoltura,nella futura PAC (si teme un -70%), e l'aumento dei costi di produzione non sarà bilanciato da un

adeguamento del prezzo commerciale, presto non sarà più possibile produrre tabacco in Toscana”

Purtroppo,40 delle 400 aziende toscane,sono già chiuse;altre potrebbero deciderlo di farlo,mentre,altre ancora,vorrebbero già farlo,ma non possono,perché hanno vinto bandi perché hanno vinto bandi e lavorano anche con finanziamenti pubblici. Alcuni devono concludere progetti,riferiti a finanziamenti del 2010.

Una crisi,quella del tabacchicoltura toscana,che rischia di diventare irreversibile!