Il Sottosegretario Regionale d'Abruzzo Mario Mazzocca, a cui sono state conferite nuove deleghe tra cui quella relativa alla politica generale e strategica delle aree protette, ha annunciato l'operazione di sollecito che, nelle prossime ore, verrà avviata e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa in merito alla necessità di istituire il Parco della Costa Teatina senza perdere più tempo oltre ai 17 anni già trascorsi.

Dopo l’invio, quasi due anni fa, della proposta di perimetrazione del territorio protetto da parte del Commissario ad acta, l'arch. Giuseppe De Dominicis, al Presidente del Consiglio dei Ministri., di fatto, non ci dovrebbero essere più ostacoli di sorta e previo esame dei tecnici del Ministero dell’Ambiente,



L’atteggiamento omissivo dei trascorsi Governi è già costato molto all’Abruzzo sia in termini di opportunità sfumate sia in termini di ritardi accumulati nell’elaborazione di norme mirate per la conservazione di un ambiente particolare come quello della Costa Teatina.

Il Sottosegretario rammenta,inoltre,che l'iniziativa della Regione Abruzzo può contare sul sostegno di organizzazione del calibro di WWF e Legambiente,e di altre forze politiche tra cui i consiglieri del Movimento 5 Stelle che, dal 2016, hanno protestato per i su citati ritardi ultradecennali e difeso il lavoro del Commissionario De Dominicis”.

“Adesso, con il nuovo Governo - conclude - dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, espressioni del Movimento 5 Stelle, ci auguriamo l'arrivo, a stretto giro, di una risposta positiva e risolutiva in tal senso”.

foto - in alto ill sottosegretario Mario Mazzocca;in basso,un immagine simbolo della Costa Teatina:un Trabocco