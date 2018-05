Cooperativa di Cooperative,con la celebrazione dei primi 40 di attività,qualche anno fa,iniziò una profonda fase di rinnovamento,di immagine e di obiettivi. In quell'occasione,fu varata la nuova strategia Codice Citra,che ha reso protagoniste le nove cantine associate,rendendole protagoniste di una splendida avventura. Codice Citra ha sempre avuto dei primati,nell'esportazione del Vino d'Abruzzo nel mondo,e il suo presente è di un nuovo impegno,per renderlo,sempre più di qualità,e sempre più competitivo.



Nel Vinitaly 2018,l'edizione n°52,Codice Citra ha portato un esempio di quanto sta facendo,per migliorare la propria squadra,e per trovare nuove idee,anche per declinare le emozioni di vino! Attualmente,Codice Citra è impegnata in attività di zonazione,con il prof. Attilio Scienza,grande esperto,e si avvale della collaborazione dell'enologo Riccardo Cotarella,che sta lavorando con un equipe,di grande spessore tecnico.

Per descriverci questa esperienza,ecco l'intervista al Presidente Valentino Di Campli!

Codice Citra - il Presidente Valentino Di Campli