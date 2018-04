L'incontro si terrà nella Sala Tosti dell'Aurum,in Largo Gardone Riviera,con inizio,ore 17.00.

Dialogheranno sull'argomento,i giovani volontari impegnati nel Servizio Civile Inac,insieme con Giovanni Di Iacovo, Assessore alla Cultura del Comune di Pescara patrocinante l’evento, Claudio Sarmiento Direttore regionale del Patronato Inac Abruzzo, che organizza l’evento, il Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Pensionati della Cia e l’Assessore regionale alle Politiche Sociali,Marinella Sclocco.

La Regione Abruzzo, nel 2016, ha legiferato sull’Invecchiamento attivo, una norma di grande civiltà caldeggiata dall’Unione Europea, e non ancora normata dal Parlamento Italiano.

L’Abruzzo è una delle sette Regioni che già si sono dotate di uno strumento legislativo, insieme a Liguria (2009), Umbria (2012), Friuli (2014), Basilicata (2017), Veneto (2017 e Campania (2018).Tutte le normative regionali tengono conto di una figura dell'anziano in buona salute, non solo non è un peso per la società, ma costituisce una vera risorsa sulla quale puntare ed investire.