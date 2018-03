Dopo l'entrata in vigore del decreto che impone l'obbligo di etichettatura per pasta e riso,che deve indicare la provenienza della materia prima utilizzata,sono già in commercio le prime confezioni di pasta,che ottemperano a questo dovere.

Coldiretti esprime soddisfazione,sia per i consumatori,che per gli agricoltori,che potranno diventare fornitori di primo riferimento,anche per i grandi produttori di pasta.



Conseguire questo risultato,non è stato facile,e Coldiretti ricorda,infatti,l'impegno nella raccolta di un milione di firme,che ha consentito l'approvazione della legge di iniziativa popolare n°204 del 3 agosto 2004.che riguarda in particolare la definizione di latte fresco pastorizzato e di latte fresco pastorizzato di alta qualità,e relativa indicazione di scadenza.(*)







'Italia,dunque,è all'avanguardia,rispetto all'Unione Europea,dalla quale,tuttavia, si attendono risposte altrettanto incisive,e senza timori riverenziali,nei confronti di chi,queste decisioni non ha visto e non vede proprio di buon occhio.

"L’obbligo di indicare in etichetta l’origine è una battaglia storica della Coldiretti che con la strada da percorrere è ancora molto lunga,proprio per avere una convinta condivisione europea,ma gli agricoltori italiani non intendono rinunciare a questa battaglia etica,ma anche di tutela dei tanti cerealicoltori,troppo poco remunerati,per la loro attività.



In particolare,Coldiretti Abruzzo esprime lietezza,per i 20 mila agricoltori,che coltivano grano,in na superficie di circa 87 mila ettari,di cui circa 34 mila di grano duro,per una produzione di 1.400.000 quintali di frumento,ed un valore di 35 milioni di euro.



(*) Gli oobblighi di etichettatura,conquistati nel tempo!

