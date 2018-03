Fertilità:la Carta del Suolo!

Il 95 % delle produzioni alimentari deriva dal suolo e attualmente un terzo di esso risulta da moderatamente a molto degradato. Per la formazione di 1cm di suolo possono essere necessari anche 1000 anni!

Per questo,la FAO ( Food and agricultural organization *) ha costituito la Global Soil Partnership (GSP), che ha lavorato per redigere la Carta Mondiale del Carbonio Organico del suolo!Dellla Global Soil fa parte anche l'Italia,con il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA)

( immagine -Carta del Carbonio Organico per l'Italia)



“La fertilità è influenzata dal quantitativo di sostanza organica presentenel suolo e dalla sua biodiversità,e,per Anna Benedetti, ricercatore CREA del National Focal Point italiano GSP, il nostro Paese, sotto questo aspetto, è a rischio.

Mediamente, infatti, si stima che la sostanza organica contenuta nei suoli destinati all’agricoltura si aggiri intorno all’1,5%,che ogni anno è destinata a perdere oltre l'1% di fertilità,se non debitamente reintegrata.



La Carta del Carbonio Organico del Suolo è necessaria per la gestione sostenibile dell’agricoltura e del territorio e sarà importante anche per la pianficazione della PAC - post 2020:ricordiamo che la conservazione del suolo è diventata una priorità strategica dei PSR, che già si sta perseguendo con la Misura 10 dell'attuale programma,che tratta appunto dei pagamenti agro-climatico-ambientali,e che promuove la diffusione di buone prassi come l'agricoltura conservativa (rispettosa del suolo) e il No-tillage (semina su sodo senza alcuna lavorazione del suolo). Nel contesto UE, l'Italia è il Paese che ha maggiormente puntato su questo genere di sostegno.



Secondo i dati evidenziati dalla Carta, occorrono interventi urgenti per salvaguardare la salute dei suoli e dell’agricoltura italiana, soprattutto al Sud: recupero sostanza organica in aree di agricoltura intensiva e monosuccessione, contrasto all'erosione in aree appenniniche e acclivi, contrasto alla desertificazione e più in generale al degrado ‎del suolo.



Ecco i membri della Global Soil Partnership Italia, coordinata dal CREA-Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, che hanno contribuito alla redazione della carta : ARPA Veneto; ARSSA Calabria; CNR-Ibimet; CNR-ISE; Consorzio Lamma, Regione Toscana; ERSA-FVG; ERSAF Lombardia; IPLA Piemonte; ISPRA Roma; Regione Campania; Regione Emilia-Romagna SGSS; Regione Liguria; Regione Marche; Regione Puglia; Regione Sicilia; Università di Foggia; Università Mediterranea di Reggio Calabria.



* FA O - Organizzazione dell'alimentazione e dell'agricoltura