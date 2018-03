Rapporto sullo stato delle foreste in Toscana!

Un check up approfondito sulle nostre foreste, per sapere quanto si estendono, come stanno, per capire che attività vi si svolgono, per analizzare come vengono gestite e regolate, per guardare come affrontano i pericoli, per esempio gli incendi, E' questo il contenuto del Rapporto,presentato, lunedì 26 marzo, a Firenze, Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10.

I temi del rapporto verranno sviluppati da tecnici, docenti universitari, esperti nel corso di un convegno che durerà tutta la mattina (inizio ore 9.30): al centro dei lavori la situazione ambientale, paesaggistica, colturale, normativa dei boschi toscani e le azioni di manutenzione, gestione e valorizzazione necessari per salvaguardare e valorizzare questo polmone verde che occupa oltre metà della superficie regionale.

I lavori saranno aperti (ore 10) dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi e conclusi (ore 13) dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Il programma prevede relazioni sulla gestione delle foreste pubbliche e di quelle private;si parlerà delle principali avversità che possono affliggere alberi e foreste;centrale l'argomento della prevenzione incendi;delle risorse boschive legnose,e non;di biomasse e dell'analisi della relazione del Bosco con ambiente e società.