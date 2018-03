Venezia:Mostra "Seduzione Repulsione"

Museo di Storia Naturale - domenica 18 marzo 2018

cortile interno del Museo di Storia Naturale! Festa della primavera

Titolo scelto:"Quello che le piante non dicono" - storie, citazioni non botaniche e articoli scientifici, in un mix di materiali vegetali e reperti: una rara contaminazione pensata per affascinare piccoli e adulti.

Tutto in un giorno,dalle ore 10.00,alle 18.00 - per iniziativa de il Fontego dei Turchi,sede del Museo di Storia Naturale di Venezia,che proporrà,nel giardino, numerose realtà del territorio che in vari modi si occupano del mondo vegetale.

La festa è organizzata in collaborazione con Wigwam Club Giardini Storici Venezia e Rete degli Orti Botanici della Lombardia e sarà un’occasione per promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza alle numerose attività del Museo, fortemente legato al territorio.

Sono in programma: conversazioni e animazioni; laboratori per adulti e bambini; vendita di piante e prodotti del territorio, visite guidate alle collezioni botaniche e alla mostra ‘Seduzione Repulsione - quello che le piante non dicono’ realizzata dalla Rete degli Orti Botanici della Lombardia, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, di cui la Festa di Primavera rappresenta l’evento conclusivo.

Le attività in programma sono gratuite ritirando il pass per la festa al punto di accoglienza. Sarà inoltre possibile visitare il museo con biglietto ridotto (gratuito per i residenti e nati nel Comune di Venezia).