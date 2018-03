E' la raccolta di 240 varietà di ortaggi pugliesi recuperate e studiate dal progetto

“Biodiversità delle Specie Orticole della Puglia (BiodiverSO)” finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del PSR 2014-2020.Sarà presentato venerdì 23 marzo,nell’Aula Magna dell’ex Facoltà di Agraria dell’Università di Bari Aldo Moro,alle ore 16.00

Il libro sarà distribuito gratuitamente a chi parteciperà all’evento!

Libro edito dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,realizzato dai responsabili scientifici del Progetto, Rita Accogli dell’Università del Salento, Giulia Conversa dell’Università di Foggia, Luigi Ricciardi dell’Università di Bari, Gabriella Sonnante dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Bari e Pietro Santamaria dell’Università di Bari.



Un volume di 370 pagine illustrate con oltre 400 foto, e una ricca raccolta di risultati ottenuti in quattro anni di lavoro finalizzati al recupero, alla caratterizzazione e alla conservazione delle risorse genetiche vegetali.

Il libro contiene informazioni su etnobotanica, biometria, agronomia, qualità dei prodotti e genetica delle 240 varietà. Oltre ad aver caratterizzato le varietà locali, i 15 partner coinvolti nel progetto BiodiverSO hanno assicurato la conservazione in situ ed ex situ, nonché il risanamento dalle infezioni da virus e funghi di diverse varietà di carciofo.



La presentazione del Nuovo Almanacco BiodiverSO sarà curata dal prof. Pietro Santamaria, coordinatore del Progetto.

Interventi del Rettore dell’Università di Bari, il prof. Antonio Uricchio, e del Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, il prof. Gianluca Nardone.



Il programma prevede quattro relazioni su alcune delle principali evidenze scientifiche emerse dal Progetto!Prevista anche l’esibizione del gruppo musicale “The After 9 p.m” (con alcuni docenti dei due dipartimenti della ex Facoltà di Agraria) e una degustazione di prodotti tipici della cucina tradizionale pugliese a base di Cipolla bianca di Margherita IGP e Cipolla rossa di Margherita.