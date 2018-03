Per quattro giorni consecutivi, gli allievi potranno imparare le tecniche più moderne e innovative per servire i piatti della tradizione abruzzese. “Da Il Presidente di Terranostra di Coldiretti,Gabriele Maiezza,spiega che in questo corso,saranno formati i primi agrichef della nostra regione, in linea con quanto sta accadendo nel resto dell’Italia.

I corsi inizieranno,questo pomeriggio,e si concluderanno giovedì 8 marzo.Si svolgeranno nell'agriturismo Caniloro!



Quella dell'agrichef è figura professionale che ha l’obiettivo dichiarato di valorizzare sempre di più i prodotti territoriali nelle ricette tradizionali innovandole sia da un punto di vista tecnico di realizzazione.

Gabriele Maiezza descrive le caratteristiche del corso,portando l'attenzione sulle tecnologie e le tecniche di cottura; ottimizzazione e organizzazione dei tempi di preparazione; tecniche di conservazione; mise en place ed impiattamento ma anche abbinamento cibo e bevande e tutto ciò che può servire a promuovere il rapporto tra cucina, agricoltura e tipicità”.



Il direttore di Coldiretti Abruzzo Giulio Federici, valuta questo corso di formazione,molto importante,per il contributo alla valorizzazione degli agriturismi, sempre più apprezzati e ricercati dai consumatori e dai turisti, custodi di tradizioni e tipicità,alcune della quali ancora poco conosciute”.



Al corso, come docenti e relatori, partecipareanno il segretario di Terranostra, Toni De Amicis, e tre Agrichef provenienti da altre regioni: Giovanni Togni (Marche), Felice Amicone (Molise) e Fiorella Fanizza (Puglia).

n.d.r. - nella foto, Gabriele Maiezza - Presidente Terranostra Abruzzo e Agrichef