Fieragricola si conferma punta di diamante dell'agruicoltura.I 4 gioerni dell'evento veronese ha registrato 130 mila presenze.

Una storia di innovazione,iniziata 113 edizioni fa,superando i confini del novecento,per entrare nell'era digiatale.

Il comunicato degli organizzatori puntoa proprio su questo aspetto,lanciando il messaggio che cresce il numero,da nord a sud,delle aziende,che si stanno adeguando alle nuove tecnologie.

Per quanto riguaerda gli espositori,Veronafiere indica un incremento del 10% quelli, provenienti dal Centro-Sud, con un incremento maggiore da Campania, Sicilia e Sardegna. Sono aumentate anche le presenze di dlegazioni commerciali straniere da Europa, Europa dell’Est, Nord Africa, Brasile e Iran,che hanno dimostrato molto interesse per tecnologie e know how made in Italy. E proprio sui mercati africani, del medio Oriente e del Sudamerica,Veronafiere dichiara di voler scommettere,per il futuro!

Ecco,qualche numer,che ben descrime l'attività di qusta edizione 2018:10 i padiglioni occupati e quattro aree esterne, con oltre 57mila metri quadrati espositivi netti distribuiti su tutti i settori, dalla meccanica agricola, alla zootecnia, energie rinnovabili, sementi, agrofarmaci, vigneto e frutteto, fino alla cura del verde e all’attività forestale.

In contemporanea si sono svolte le manifestazioni Eurocarne, salone della filiera corta, e Fruit&Veg Innovation, salone sulle filiere specializzate verticali dell’ortofrutta.