In un articolo,proposto in Thema l'Informazione,avevamo espresso l'idea che un rappresentante delle istituzioni,già impegnato nella gestione della cosa pubblica,non dovrebbe concorrere per altra carica istituzionale. Il riferimento era,soprattutto,per l'Assessore Regionale all'Agricoltura,Dino pepe,e soprattutto per il Presidente della Regione

.

Ebbene,stamane,il Presidente ha ufficializzato la sua candidatura,insieme a quella di Camillo D'Alessandro.Il pensiero espresso in Thema l'Informazione resta sempre quello,perchè continuiamo aritenere essenziale che una squadra,chiamata a governare non debba lasciare il campionato nel quale milita; un campionato difficile,che purtroppo vede la Regione,in granve difficoltà.



Difficoltà,che nei giorni scorsi erano state ricordate dal Presidente di Confagricoltura Abruzzo,Concezio Gasbarro,che in un articolo sul quotidiano Il Centro,si rivolgeva al Presidente D0'Alfonso,esortandolo a ritirare la sua candidatura a Palazzo Madama (Senato).

Nell'articolo,il Presidente Gasbarro esprime viva preoccupazione,per la condizione in cui versa il comparto dell'agricoltura in

Abruzzo!In particolare,c'è un riferimento all'ultimo Tavolo Verde ( Confronto Dipartimento con le associazioni di categoria) che avrebbe evidenziato una situazione di grave precarietà,che richiederebbe un intervento diretto del Presidente,che dovrebbe continuare ad essere garante del buon fine di politiche di lungo respiro,e cita il Master Plan,i cui fondi sono indispensabile,per esempio,alla realizzazione di un impianto d'irrigazione,vitale per l'Altopiano del Fucino.

Concezio Gasbarro,in quell'articolo,richiamava anche alla responsabilità del Presidente,a tentare di risolvere il ruvido confronto tra apparati burocratici e politica,che stanno provocando ripercussioni sul comparto:un confronto che,accusa il Presidente di Confagricoltura Abruzzo,ha visto la politica rinunciare " volontariamente al governo dell'economia agricola,delegandone la funzione alla tecnocrazia regionale"



Il Presidente,però,ha confermato e ufficializzato la sua decisione,e lo fa nella massima convinzione di far del bene alla propria regione,usando la metafora che al Senato si candida l'Abruzzo,da troppo tempo (1992) lontana dal Governo.

Egli è convinto di portare a Roma le ragioni dell'Abruzzo,per ottenere più considerazione.



La legge lo consente,per cui,va bene così,ma da cittadini ribadiamo il principio che il timone si possa lasciare,solo quando la nave sia giunta serenamente in porto!

Foto - Luciano D'alfonso - Concezio Gasbarro - Istantanea dell'incontro di Confagricoltura Abruzzo,con il Presidente della Regione Abruzzo,appena insediato!