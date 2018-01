Guardie Campestri e dei Carabinieri di Terlizzi (Città Metropolitana Bari), hanno arrestato due persone sorprese a rubare olive".

Il presidente CIA Levante Felice Ardito esprime soddisfazione per il repentino intervento che ha consentito di recuperare una refurtiva di cinque quintali e di identificare gli autori del furto avvenuto martedì scorso in Contrada La Manna.

Le Guardie Campestri hanno sorpreso i malviventi proprio mentre erano intenti a rubare le olive. I due, all'arrivo dei militari, si sono dati alla fuga ma sono stati inseguiti e raggiunti.

CIA Puglia ci tiene informati su quanto accade nelle campagne della regione,dove si sono verificati furti,che hanno preoccupato moltissimo gli agricoltori.

Dopo tante pressioni,sembra che l'azione delle forze dell'ordine,per il controllo del territorio cominciano a dare risultati.

Cronaca nera in campagna,con scorribande di arditi furfanti non sono soltanto un problema della Puglia,ma anche di altre regioni del centro nord.

CIA Puglia si è attivata con energia,affinché venissero attuate le opportune misure di controffensiva.

Il Presidente Levante insiste nel chiedere incessanti controlli del territorio, specie nelle ore notturne,perché "l'emergenza furti nelle campagne ha rischiato di compromettere seriamente la campagna olivicola - prosegue il presidente CIA Levante Felice Ardito - Segnaliamo, inoltre, episodi altrettanto allarmanti nelle campagne di Minervino, dove si registrano atti vandalici e furti di attrezzature. Una situazione ormai insostenibile per gli agricoltori".

L'emergenza sicurezza nelle zone rurali non riguarda soltanto i territori della Bat e del Barese, ma tutta la regione. CIA-Agricoltori Italiani Puglia estende, dunque, a tutti i Prefetti l'invito a convocare con urgenza incontri con le organizzazioni agricole e appositi Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica: "Le nostre campagne hanno bisogno di una consolidata e ampia rete di collaborazione e di un piano di azione serio che garantisca la sorveglianza delle aziende, soprattutto nelle ore più critiche e in concomitanza con i periodi di raccolta - aggiunge Raffaele Carrabba, presidente CIA Puglia - Occorre coordinare gli sforzi. Non possiamo consentire che i nostri agricoltori, custodi del territorio, vengano lasciati come uniche sentinelle, mettendo a repentaglio i sacrifici di una vita".